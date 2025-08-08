Зеленский поговорил с президентом ЮАР Рамафосой: президент озвучил темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. О деталях разговора он сообщил в Telegram, передает УНН.

Зеленский проинформировал своего коллегу о контактах с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран. Он заявил, что "многое уже сделано".

Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира