Зеленский поговорил с президентом ЮАР Рамафосой: президент озвучил темы разговора
Киев • УНН
Обсуждались контакты с лидерами других стран и пути к прекращению российско-украинской войны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. О деталях разговора он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Зеленский проинформировал своего коллегу о контактах с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран. Он заявил, что "многое уже сделано".
Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира
В то же время Сирил Рамафоса поделился деталями своего разговора с российским руководством, добавил Зеленский.
Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в разных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они обсудили прекращение гибели людей и установление мира в Украине.
Также Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом новый инструмент поставки оружия Украине - PURL. Латвия готова к нему присоединиться, отметил глава государства.