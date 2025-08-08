$41.460.15
15:03 • 14632 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59277 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 70825 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 44718 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 91814 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 61556 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 46355 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35591 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 85565 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25466 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Зеленский поговорил с президентом ЮАР Рамафосой: президент озвучил темы разговора

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Обсуждались контакты с лидерами других стран и пути к прекращению российско-украинской войны.

Зеленский поговорил с президентом ЮАР Рамафосой: президент озвучил темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. О деталях разговора он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский проинформировал своего коллегу о контактах с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран. Он заявил, что "многое уже сделано".

Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира

 - заявил президент Украины.

В то же время Сирил Рамафоса поделился деталями своего разговора с российским руководством, добавил Зеленский.

Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в разных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира 

– написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они обсудили прекращение гибели людей и установление мира в Украине.

Также Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом новый инструмент поставки оружия Украине - PURL. Латвия готова к нему присоединиться, отметил глава государства.

Евгений Устименко

