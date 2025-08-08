Новий механізм постачання зброї Україні PURL: Латвія готова приєднатися
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорили новий інструмент постачання зброї Україні PURL, до якого Латвія готова приєднатися. Також обговорювався євроінтеграційний шлях України та необхідність відкриття переговорного кластера.
Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом новий інструмент постачання зброї Україні - PURL. Латвія готова приєднатися, передає УНН з посиланням на главу держави.
Деталі
Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля
Він також зазначив, що вони також говорили про євроінтеграційний шлях України.
Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію. Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую
Доповнення
США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.
Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL.
Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн.