Ексклюзив
13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: Латвія готова приєднатися

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорили новий інструмент постачання зброї Україні PURL, до якого Латвія готова приєднатися. Також обговорювався євроінтеграційний шлях України та необхідність відкриття переговорного кластера.

Новий механізм постачання зброї Україні PURL: Латвія готова приєднатися

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом новий інструмент постачання зброї Україні - PURL. Латвія готова приєднатися, передає УНН з посиланням на главу держави.

Деталі

Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля

- повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що вони також говорили про євроінтеграційний шлях України.

Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію. Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую

- розповів Зеленський.

Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 06.08.25, 16:03 • 114563 перегляди

Доповнення

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL.

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн.

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Едгарс Рінкевичс
Латвія
НАТО
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Данія
Швеція
Норвегія
Європа
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова