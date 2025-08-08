Новый механизм поставок оружия Украине PURL: Латвия готова присоединиться
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили новый инструмент поставок оружия Украине PURL, к которому Латвия готова присоединиться. Также обсуждался евроинтеграционный путь Украины и необходимость открытия переговорного кластера.
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом новый инструмент поставки оружия Украине - PURL. Латвия готова присоединиться, передает УНН со ссылкой на главу государства.
Детали
Говорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно предпринять дальше. Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия
Он также отметил, что они также говорили о евроинтеграционном пути Украины.
Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно. Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Очень ценим такую позицию. Также обсудили новый инструмент PURL, который уже реально работает. Латвия готова присоединиться. Спасибо
Дополнение
США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.
Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL.
Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн.