Новый механизм поставок оружия Украине PURL: Латвия готова присоединиться

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом новый инструмент поставки оружия Украине - PURL. Латвия готова присоединиться, передает УНН со ссылкой на главу государства.

Говорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно предпринять дальше. Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия

Он также отметил, что они также говорили о евроинтеграционном пути Украины.

Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно. Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Очень ценим такую позицию. Также обсудили новый инструмент PURL, который уже реально работает. Латвия готова присоединиться. Спасибо