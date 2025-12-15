$42.190.08
Президент Чехії Павел призначив новий уряд на чолі з Бабішем

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Президент Чехії Петр Павел призначив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. До складу уряду увійшли представники АНО, СПД та "Мотористи", які зайняли 16 міністерських портфелів.

Президент Чехії Павел призначив новий уряд на чолі з Бабішем

Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем'єр-міністра Андрея Бабіша передає Radio Prague International, пише УНН.

Деталі

До нього увійшли рухи АНО, СПД та "Мотористи". Бабіш ще сьогодні представить міністрів у відомствах. Заступниками голови уряду у третьому кабінеті Андрея Бабіша стануть Карел Гавлічек, Алена Шіллерова з АНО, Петр Мацінка ("Мотористи") та Яромір Зуна від СПД.

АНО у уряді, окрім прем’єра, отримує вісім портфелів, СПД — трьох міністрів, а "Мотористи" очолюють чотири міністерства. Голова "Мотористів" Петр Мацінка тимчасово очолює два відомства: крім Міністерства закордонних справ — також Міністерство охорони навколишнього середовища. Кандидат "Мотористів" Філіп Турек через стан здоров’я поки не зустрівся з президентом, який одночасно має сумніви щодо його можливої участі в кабінеті. Уряд у Палаті депутатів спиратиметься на більшість у 108 місць; довіру планують просити 13 січня.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13.12.25, 18:29 • 15616 переглядiв

Після церемонії призначення Бабіш переміститься до Стракової академії, де працює прем’єр і проходять засідання уряду. Його там зустріне Петр Фіала (ODS), який планує передати, серед іншого, восьмидесятисторінковий звіт прем’єра про стан країни з підсумком результатів свого урядування.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року. Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції.

Ольга Розгон

