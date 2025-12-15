Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
07:53 • 3806 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 5372 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 10331 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 18774 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 28574 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 25983 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 35677 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38677 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52255 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 77285 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 14195 просмотра
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 12143 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 13299 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 6680 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 14128 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 60570 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 75650 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 63181 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 72635 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 97140 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 14092 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 31704 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 33565 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 38239 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 72860 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
Отопление

Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Чехии Петр Павел назначил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. В состав правительства вошли представители АНО, СПД и «Мотористи», которые заняли 16 министерских портфелей.

Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем

Президент Чехии Петр Павел назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша, передает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

В него вошли движения АНО, СПД и "Мотористы". Бабиш еще сегодня представит министров в ведомствах. Заместителями главы правительства в третьем кабинете Андрея Бабиша станут Карел Гавличек, Алена Шиллерова из АНО, Петр Мацинка ("Мотористы") и Яромир Зуна от СПД.

АНО в правительстве, кроме премьера, получает восемь портфелей, СПД — трех министров, а "Мотористы" возглавляют четыре министерства. Глава "Мотористов" Петр Мацинка временно возглавляет два ведомства: кроме Министерства иностранных дел — также Министерство охраны окружающей среды. Кандидат "Мотористов" Филип Турек из-за состояния здоровья пока не встретился с президентом, который одновременно сомневается в его возможном участии в кабинете. Правительство в Палате депутатов будет опираться на большинство в 108 мест; доверие планируют просить 13 января.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш13.12.25, 18:29 • 15607 просмотров

После церемонии назначения Бабиш переместится в Стракову академию, где работает премьер и проходят заседания правительства. Его там встретит Петр Фиала (ODS), который планирует передать, среди прочего, восьмидесятистраничный отчет премьера о состоянии страны с итогом результатов своего правления.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря 2025 года. Бабиш возвращается к власти после четырех лет в оппозиции.

Ольга Розгон

Новости Мира
Кабинет Министров Украины
Петр Павел
Петр Фиала
Прага
Чешская Республика