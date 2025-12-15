Президент Чехии Павел назначил новое правительство во главе с Бабишем

Президент Чехии Петр Павел назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша, передает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

В него вошли движения АНО, СПД и "Мотористы". Бабиш еще сегодня представит министров в ведомствах. Заместителями главы правительства в третьем кабинете Андрея Бабиша станут Карел Гавличек, Алена Шиллерова из АНО, Петр Мацинка ("Мотористы") и Яромир Зуна от СПД.

АНО в правительстве, кроме премьера, получает восемь портфелей, СПД — трех министров, а "Мотористы" возглавляют четыре министерства. Глава "Мотористов" Петр Мацинка временно возглавляет два ведомства: кроме Министерства иностранных дел — также Министерство охраны окружающей среды. Кандидат "Мотористов" Филип Турек из-за состояния здоровья пока не встретился с президентом, который одновременно сомневается в его возможном участии в кабинете. Правительство в Палате депутатов будет опираться на большинство в 108 мест; доверие планируют просить 13 января.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш

После церемонии назначения Бабиш переместится в Стракову академию, где работает премьер и проходят заседания правительства. Его там встретит Петр Фиала (ODS), который планирует передать, среди прочего, восьмидесятистраничный отчет премьера о состоянии страны с итогом результатов своего правления.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря 2025 года. Бабиш возвращается к власти после четырех лет в оппозиции.