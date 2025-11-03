Глава рпц у Чехії, митрополит іларіон може потрапити під санкції через зв'язки з фсб - Denik N
Київ • УНН
Уряд Чехії розглядає можливість накладення санкцій на єпископа іларіона, главу російської православної церкви в Чехії. Це пов'язано з виявленими зв'язками митрополита з російською спецслужбою фсб.
Уряд Чехії може накласти санкції на главу російської православної церки в Чехії. За даними Denik N, Андрей Бабіш, лідер чеської партії ANO і переможець парламентських виборів в країні, начебто також згоден, передає УНН.
Деталі
Уряд Чеської Республіки хоче запровадити санкції проти глави російської православної церкви єпископа Іларіона. Ймовірний майбутній прем'єр-міністр Андрей Бабіш (ANO) заявив, що погодиться на такий крок, пише видання Denik N.
Митрополит Іларіон (Григорій Алфєєв) раніше був головою відділу зовнішніх зв'язків РПЦ, згодом працював управлінні Будапештсько-Угорською єпархією. Кілька років він Іларіон замішаний в звинуваченнях щодо сексуальних домагань до 21-річного чоловіка з російсько-японської сім'ї, який служив у митрополита келійником. Іларіон отримав громадянство Угорщини у вересні 2022 року, але в останні роки був "засланий" РПЦ до Чехії, у Карлові Вари. Наразі Іларіон вже рік працює в Карлових Варах.
Deník N пише про виявлення зв'язків Митрополита Іларіона з російською спецслужбою ФСБ.
Саме через ці висновки, пише Deník N, уряд Петра Фіали (ODS), що йде у відставку, розглядає можливість включення його до списку внутрішніх санкцій. Це підтвердили Deník N три добре поінформовані джерела.
Нагадаємо
