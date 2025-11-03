$42.080.01
08:56 • 17376 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22339 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22344 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21650 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24794 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39717 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71221 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70079 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56780 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Глава РПЦ в Чехии, митрополит Иларион может попасть под санкции из-за связей с ФСБ - Denik N

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.

Глава РПЦ в Чехии, митрополит Иларион может попасть под санкции из-за связей с ФСБ - Denik N

Правительство Чехии может наложить санкции на главу русской православной церкви в Чехии. По данным Denik N, Андрей Бабиш, лидер чешской партии ANO и победитель парламентских выборов в стране, якобы также согласен, передает УНН.

Детали

Правительство Чешской Республики хочет ввести санкции против главы русской православной церкви епископа Илариона. Вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) заявил, что согласится на такой шаг, пишет издание Denik N.

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) ранее был главой отдела внешних церковных связей РПЦ, впоследствии работал в управлении Будапештско-Венгерской епархией. Несколько лет он Иларион замешан в обвинениях в сексуальных домогательствах к 21-летнему мужчине из русско-японской семьи, который служил у митрополита келейником. Иларион получил гражданство Венгрии в сентябре 2022 года, но в последние годы был "сослан" РПЦ в Чехию, в Карловы Вары. Сейчас Иларион уже год работает в Карловых Варах.

Deník N пишет об обнаружении связей Митрополита Илариона с российской спецслужбой ФСБ.

Именно из-за этих выводов, пишет Deník N, уходящее в отставку правительство Петра Фиалы (ODS) рассматривает возможность включения его в список внутренних санкций. Это подтвердили Deník N три хорошо информированных источника.

Напомним

Иерей Андрей Струцкий из храма РПЦ в Дранде заявил, что женщина является частью мужчины и не может существовать без него. Он также отметил, что христианство становится "больным и страшным" из-за того, что "одиночки выращивают плохих мужиков".

Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard, который сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Петр Фиала
Чешская Республика
Венгрия