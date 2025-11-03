Глава РПЦ в Чехии, митрополит Иларион может попасть под санкции из-за связей с ФСБ - Denik N
Киев • УНН
Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.
Правительство Чехии может наложить санкции на главу русской православной церкви в Чехии. По данным Denik N, Андрей Бабиш, лидер чешской партии ANO и победитель парламентских выборов в стране, якобы также согласен, передает УНН.
Детали
Правительство Чешской Республики хочет ввести санкции против главы русской православной церкви епископа Илариона. Вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) заявил, что согласится на такой шаг, пишет издание Denik N.
Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) ранее был главой отдела внешних церковных связей РПЦ, впоследствии работал в управлении Будапештско-Венгерской епархией. Несколько лет он Иларион замешан в обвинениях в сексуальных домогательствах к 21-летнему мужчине из русско-японской семьи, который служил у митрополита келейником. Иларион получил гражданство Венгрии в сентябре 2022 года, но в последние годы был "сослан" РПЦ в Чехию, в Карловы Вары. Сейчас Иларион уже год работает в Карловых Варах.
Deník N пишет об обнаружении связей Митрополита Илариона с российской спецслужбой ФСБ.
Именно из-за этих выводов, пишет Deník N, уходящее в отставку правительство Петра Фиалы (ODS) рассматривает возможность включения его в список внутренних санкций. Это подтвердили Deník N три хорошо информированных источника.
Напомним
Иерей Андрей Струцкий из храма РПЦ в Дранде заявил, что женщина является частью мужчины и не может существовать без него. Он также отметил, что христианство становится "больным и страшным" из-за того, что "одиночки выращивают плохих мужиков".
Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard, который сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году.