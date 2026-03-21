У Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти політики уряду Бабіша
Київ • УНН
У Празі тисячі людей зібралися на мітинг проти олігархізації та політики Андрея Бабіша. Організатори заявили про участь щонайменше 250 тисяч осіб.
У суботу, 21 березня, тисячі людей зібралися в центрі столиці Чехії на мітинг проти політики уряду Андрея Бабіша. Про це повідомляє пише České Noviny, пише УНН.
Деталі
Акція протесту, яка отримала назву "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє", проходить у празькому районі Летна. Її організатором стала асоціація "Мільйон моментів для демократії".
За словами організаторів, захід має на меті привернути увагу до небезпеки ерозії демократії та олігархізації суспільства, до яких Чехію веде уряд Андрея Бабіша.
"Мільйон моментів для демократії" організувала подібний мітинг влітку 2019 року на знак протесту проти тодішнього уряду Бабіша. Тоді, за даними організаторів, на акцію зібралося близько чверті мільйона людей.
Бабіш уранці у відео в Instagram заявив, що сьогодні буде "великим днем брехні". "Бо цей патологічний брехун (Петр) Фіала (ODS) і його брехливий уряд запровадили тут цю культуру брехні", — сказав він. Водночас він не уточнив, що його заява була реакцією саме на протест на Летній.
Уряд Андрея Бабіша зберіг повноваження після вотуму недовіри у парламенті Чехії05.02.26, 02:26 • 4793 перегляди