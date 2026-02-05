Уряд Андрея Бабіша зберіг повноваження після вотуму недовіри у парламенті Чехії

Нижня палата парламенту Чехії у середу, відхилила пропозицію опозиції про відставку трипартійної коаліції на чолі з популістським прем’єр-міністром Андреєм Бабішем. Спроба оголошення вотуму недовіри набрала лише 84 голоси за необхідного мінімуму у 101 голос, що дозволило чинному кабінету міністрів залишитися при владі після дводенних напружених дебатів. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Політична криза спалахнула через відмову президента Петра Павела призначити Філіпа Турека, представника праворадикальної партії "Автомобілісти за себе", на посаду міністра навколишнього середовища. Глава держави мотивував своє рішення оприлюдненими в медіа архівними дописами Турека у Facebook, які містили відверто расистські, гомофобні та сексистські висловлювання, а також фотографії політика з нацистським вітанням.

У відповідь на дії президента голова "Автомобілістів" та міністр закордонних справ Петро Мацінка звинуватив Павела у порушенні конституції та вдався до шантажу, погрожуючи перешкодити участі президента у майбутньому саміті НАТО. Президент Павел назвав ці дії неприпустимими, а в неділю тисячі чехів вийшли на вулиці Праги, щоб висловити підтримку главі держави у його протистоянні з популістською коаліцією.

Наслідки для зовнішньої політики та підтримки України

Попри внутрішні суперечки, Андрей Бабіш після зустрічі з президентом у середу заявив, що питання призначення Турека "закрите", фактично визнавши перемогу Павела у цій кадровій суперечці. Проте коаліція у складі руху ANO, антимігрантської партії "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілістів" продовжує реалізовувати свій порядок денний, що передбачає дистанціювання від Брюсселя та згортання військової допомоги Україні.

Нинішній уряд, який склав присягу 15 грудня 2025 року, офіційно виступає за перехід від прямого державного фінансування озброєнь для Києва до суто гуманітарної підтримки. Збереження Бабішем влади означає подальше зміщення політичного вектора Чехії в бік позицій Угорщини та Словаччини, що може суттєво послабити єдність Європейського Союзу в питаннях безпеки.

