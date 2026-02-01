Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії

У неділю в Празі відбулися масові збори на підтримку президента Чехії Петра Павела, організовані об'єднанням "Мільйон миттєвостей за демократію" (Milion chvilek pro demokracii), передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Акція відбулась на Староміській площі, а через великий інтерес також у нижній частині Вацлавської площі, де організатори встановили два великі екрани. Приводом для мітингу став конфлікт між президентом і головою партії "Автомобілісти" Петром Мацинкою.

Люди, які прийшли на мітинг на підтримку президента Петра Павела, за повідомленнями агентства ČTK заповнили Староміську площу та нижню частину Вацлавської площі у Празі. За даними об'єднання "Мільйон миттєвостей", аналогічні збори відбулися також у Градці Кралові, Пардубицях, Зліні, Врхлабі, Єсеніці, Угерському Градішті та Тршебоні. На мітинг учасники принесли прапори Чехії, Європейського союзу та України, на Вацлавській площі також було видно іранські прапори. На транспарантах можна було прочитати гасла: "Стоп уряду Буреша (прізвисько прем'єр-міністра А. Бабіша в документах Служби безпеки), що підлягає кримінальному переслідуванню", "Порядність – не слабкість, пане Мацинка", "Варка жаби (демократії) у прямому ефірі" та "Підними кулак за демократію". Люди прийшли із портретами президента.

За повідомленням організаторів, на демонстрацію за орієнтовними підрахунками прийшло від 80 до 90 тисяч осіб.

Як відреагував Павел?

Президент Петр Павел в неділю в соцмережі Х подякував тим, кому небайдужа доля Чеської Республіки. "Однією з найбільших переваг нашої країни є сила та якість громадянського суспільства, яке вміє в потрібний момент ясно та переконливо стати на захист правильної справи", - написав глава держави. "Я дуже ціную всіх, хто не залишається байдужим до того, що відбувається довкола, і відчуває свою частку відповідальності за стан нашої країни. Я поважаю всіх, хто готовий додати свій голос до захисту порядності, правди, солідарності та взаємної поваги. Захист цих цінностей – це не наївність та не застаріла "гавелівська ілюзія". Це життєздатна альтернатива прагматизму без цінностей, який вважає, що сила важливіша за право, зарозумілість важливіша за порядність, а свободу слова можна замінити свободою брехати, спотворювати факти і ображати. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні з усіх куточків країни приїхав до Праги, щоб висловити свою думку та підтримку порядній Чеській Республіці".

Розвиток конфлікту

Мацинка на "Чеському телебаченні" заявив, що поважає прагнення виборців опозиції прийти та висловити свою думку. "Але й вони мають поважати, що чотири місяці тому пройшли вибори, і на них цих людей виявилося замало, щоб перемогла політична сила, яку сьогодні представляє Петр Павел", - сказав він. Глава МЗС також додав, що якщо це демонстрація за безпеку та демократичні правила, то йому цікаво, "чи вони дорікатимуть своєму президенту за те, що він ці правила порушує".

Політична суперечка загострилася у вівторок, коли Павел на позачерговій прес-конференції заявив, що отримав через свого радника Петра Коларжа повідомлення від міністра закордонних справ Мацинки, які він розцінив як спробу тиску та шантажу. Канцелярія президента опублікувала відповідне листування. Мацинка у відповідь відкинув звинувачення, заявивши, що не вважає свої дії шантажем і спроби вплинути на позицію партнерів є звичайною частиною політичних переговорів.

