1 лютого, 12:49 • 5246 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 11565 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 29303 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 20147 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 29950 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 24831 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 42448 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 59260 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38206 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35602 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У Празі відбулися масові збори на підтримку президента Чехії Петра Павела, організовані об'єднанням "Мільйон миттєвостей за демократію".

Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії

У неділю в Празі відбулися масові збори на підтримку президента Чехії Петра Павела, організовані об'єднанням "Мільйон миттєвостей за демократію" (Milion chvilek pro demokracii), передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Акція відбулась на Староміській площі, а через великий інтерес також у нижній частині Вацлавської площі, де організатори встановили два великі екрани. Приводом для мітингу став конфлікт між президентом і головою партії "Автомобілісти" Петром Мацинкою. 

Люди, які прийшли на мітинг на підтримку президента Петра Павела, за повідомленнями агентства ČTK заповнили Староміську площу та нижню частину Вацлавської площі у Празі. За даними об'єднання "Мільйон миттєвостей", аналогічні збори відбулися також у Градці Кралові, Пардубицях, Зліні, Врхлабі, Єсеніці, Угерському Градішті та Тршебоні. На мітинг учасники принесли прапори Чехії, Європейського союзу та України, на Вацлавській площі також було видно іранські прапори. На транспарантах можна було прочитати гасла: "Стоп уряду Буреша (прізвисько прем'єр-міністра А. Бабіша в документах Служби безпеки), що підлягає кримінальному переслідуванню", "Порядність – не слабкість, пане Мацинка", "Варка жаби (демократії) у прямому ефірі" та "Підними кулак за демократію". Люди прийшли із портретами президента.

За повідомленням організаторів, на демонстрацію за орієнтовними підрахунками прийшло від 80 до 90 тисяч осіб.

Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни27.01.26, 18:09 • 7278 переглядiв

Як відреагував Павел?

Президент Петр Павел в неділю в соцмережі Х подякував тим, кому небайдужа доля Чеської Республіки. "Однією з найбільших переваг нашої країни є сила та якість громадянського суспільства, яке вміє в потрібний момент ясно та переконливо стати на захист правильної справи", - написав глава держави. "Я дуже ціную всіх, хто не залишається байдужим до того, що відбувається довкола, і відчуває свою частку відповідальності за стан нашої країни. Я поважаю всіх, хто готовий додати свій голос до захисту порядності, правди, солідарності та взаємної поваги. Захист цих цінностей – це не наївність та не застаріла "гавелівська ілюзія". Це життєздатна альтернатива прагматизму без цінностей, який вважає, що сила важливіша за право, зарозумілість важливіша за порядність, а свободу слова можна замінити свободою брехати, спотворювати факти і ображати. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні з усіх куточків країни приїхав до Праги, щоб висловити свою думку та підтримку порядній Чеській Республіці".

Розвиток конфлікту

Мацинка на "Чеському телебаченні" заявив, що поважає прагнення виборців опозиції прийти та висловити свою думку. "Але й вони мають поважати, що чотири місяці тому пройшли вибори, і на них цих людей виявилося замало, щоб перемогла політична сила, яку сьогодні представляє Петр Павел", - сказав він. Глава МЗС також додав, що якщо це демонстрація за безпеку та демократичні правила, то йому цікаво, "чи вони дорікатимуть своєму президенту за те, що він ці правила порушує".

Політична суперечка загострилася у вівторок, коли Павел на позачерговій прес-конференції заявив, що отримав через свого радника Петра Коларжа повідомлення від міністра закордонних справ Мацинки, які він розцінив як спробу тиску та шантажу. Канцелярія президента опублікувала відповідне листування. Мацинка у відповідь відкинув звинувачення, заявивши, що не вважає свої дії шантажем і спроби вплинути на позицію партнерів є звичайною частиною політичних переговорів.

У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС27.01.26, 23:09 • 4552 перегляди

Антоніна Туманова

