Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни

Президент Чехії Петр Павел повідомив про спробу шантажу з боку очільника міністерства закордонних справ країни Петра Мачинка. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Як зазначив чеський президент, йдеться про призначення одного з членів уряду. Він додав, що очільник МЗС передав два текстові повідомлення через радника президента Петра Коларжа, хоча міністру закордонних справ відома адреса адміністрації чеського лідера.

Петр Павел опублікував ці повідомлення в соцмережах.

Слова Міністра закордонних справ у текстових повідомленнях я вважаю спробою шантажу. Вважаю це неприпустимим і абсолютно неприйнятним у наших демократичних умовах. У тексті міністр також зазначає, що його дії підтримують прем'єр-міністр Чеської Республіки та партія СДПН Томі Окамура. Якщо він справді має підтримку Прем'єр-міністра у своїх діях, то заяви Петра Мачинки є не лише ілюстрацією підходу нового уряду до розподілу влади в нашому конституційному ладу, а й доказом того, що фундаментальні питання нашої зовнішньої та безпекової політики стали заручниками особистої ворожнечі та інтересів. Однак, якщо він не має підтримки Андрея Бабіша - а я вважаю, що її він не має - то він є ілюстрацією свавільних і абсолютно безвідповідальних дій партії "Автомобілісти за себе", яка не дбає про інтереси Чеської Республіки та її громадян, а лише про виконання власних амбіцій зробити суперечливу постать міністром. І за будь-яку ціну - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу.