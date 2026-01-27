$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 7544 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 9700 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 21170 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 16398 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 13771 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 23678 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 25743 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17013 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 19028 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33802 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Чехії Петр Павел повідомив про спробу шантажу з боку міністра закордонних справ Петра Мачинка щодо призначення члена уряду. Він опублікував текстові повідомлення, які вважає неприпустимими.

Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни

Президент Чехії Петр Павел повідомив про спробу шантажу з боку очільника міністерства закордонних справ країни Петра Мачинка. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив чеський президент, йдеться про призначення одного з членів уряду. Він додав, що очільник МЗС передав два текстові повідомлення через радника президента Петра Коларжа, хоча міністру закордонних справ відома адреса адміністрації чеського лідера.

Петр Павел опублікував ці повідомлення в соцмережах.

Слова Міністра закордонних справ у текстових повідомленнях я вважаю спробою шантажу. Вважаю це неприпустимим і абсолютно неприйнятним у наших демократичних умовах. У тексті міністр також зазначає, що його дії підтримують прем'єр-міністр Чеської Республіки та партія СДПН Томі Окамура. Якщо він справді має підтримку Прем'єр-міністра у своїх діях, то заяви Петра Мачинки є не лише ілюстрацією підходу нового уряду до розподілу влади в нашому конституційному ладу, а й доказом того, що фундаментальні питання нашої зовнішньої та безпекової політики стали заручниками особистої ворожнечі та інтересів. Однак, якщо він не має підтримки Андрея Бабіша - а я вважаю, що її він не має - то він є ілюстрацією свавільних і абсолютно безвідповідальних дій партії "Автомобілісти за себе", яка не дбає про інтереси Чеської Республіки та її громадян, а лише про виконання власних амбіцій зробити суперечливу постать міністром. І за будь-яку ціну

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу.

Євген Устименко

