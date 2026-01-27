Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страны

Президент Чехии Петр Павел сообщил о попытке шантажа со стороны главы министерства иностранных дел страны Петра Мачинки. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Как отметил чешский президент, речь идет о назначении одного из членов правительства. Он добавил, что глава МИД передал два текстовых сообщения через советника президента Петра Коларжа, хотя министру иностранных дел известен адрес администрации чешского лидера.

Петр Павел опубликовал эти сообщения в соцсетях.

Слова Министра иностранных дел в текстовых сообщениях я считаю попыткой шантажа. Считаю это недопустимым и абсолютно неприемлемым в наших демократических условиях. В тексте министр также отмечает, что его действия поддерживают премьер-министр Чешской Республики и партия СДПН Томи Окамура. Если он действительно имеет поддержку Премьер-министра в своих действиях, то заявления Петра Мачинки являются не только иллюстрацией подхода нового правительства к распределению власти в нашем конституционном строе, но и доказательством того, что фундаментальные вопросы нашей внешней и безопасностной политики стали заложниками личной вражды и интересов. Однако, если он не имеет поддержки Андрея Бабиша - а я считаю, что ее он не имеет - то он является иллюстрацией своевольных и абсолютно безответственных действий партии "Автомобилисты за себя", которая не заботится об интересах Чешской Республики и ее граждан, а лишь о выполнении собственных амбиций сделать противоречивую фигуру министром. И любой ценой - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить России выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада.