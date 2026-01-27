Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страны

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Эксклюзив
15:20 • 7416 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 9570 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 21092 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 16336 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 13737 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 23636 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 25720 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17003 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 19023 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33793 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 32794 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 15755 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 20008 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 19890 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22763 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 7418 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 7182 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 21093 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22778 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 23636 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Саламаха Орест Игоревич
Музыкант
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Львовская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 2014 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 10810 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 27304 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 26493 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 26725 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Facebook
Шахед-136

Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страны

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Чехии Петр Павел сообщил о попытке шантажа со стороны министра иностранных дел Петра Мачинка относительно назначения члена правительства. Он опубликовал текстовые сообщения, которые считает недопустимыми.

Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страны

Президент Чехии Петр Павел сообщил о попытке шантажа со стороны главы министерства иностранных дел страны Петра Мачинки. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Как отметил чешский президент, речь идет о назначении одного из членов правительства. Он добавил, что глава МИД передал два текстовых сообщения через советника президента Петра Коларжа, хотя министру иностранных дел известен адрес администрации чешского лидера.

Петр Павел опубликовал эти сообщения в соцсетях.

Слова Министра иностранных дел в текстовых сообщениях я считаю попыткой шантажа. Считаю это недопустимым и абсолютно неприемлемым в наших демократических условиях. В тексте министр также отмечает, что его действия поддерживают премьер-министр Чешской Республики и партия СДПН Томи Окамура. Если он действительно имеет поддержку Премьер-министра в своих действиях, то заявления Петра Мачинки являются не только иллюстрацией подхода нового правительства к распределению власти в нашем конституционном строе, но и доказательством того, что фундаментальные вопросы нашей внешней и безопасностной политики стали заложниками личной вражды и интересов. Однако, если он не имеет поддержки Андрея Бабиша - а я считаю, что ее он не имеет - то он является иллюстрацией своевольных и абсолютно безответственных действий партии "Автомобилисты за себя", которая не заботится об интересах Чешской Республики и ее граждан, а лишь о выполнении собственных амбиций сделать противоречивую фигуру министром. И любой ценой

 - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить России выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Петр Павел
Чешская Республика
Украина