Политический скандал с шантажом: тысячи людей в Праге вышли на митинг в поддержку президента Чехии

В воскресенье в Праге состоялось массовое собрание в поддержку президента Чехии Петра Павела, организованное объединением "Миллион мгновений за демократию" (Milion chvilek pro demokracii), передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Акция состоялась на Староместской площади, а из-за большого интереса также в нижней части Вацлавской площади, где организаторы установили два больших экрана. Поводом для митинга стал конфликт между президентом и главой партии "Автомобилисты" Петром Мацинкой.

Люди, пришедшие на митинг в поддержку президента Петра Павела, по сообщениям агентства ČTK заполнили Староместскую площадь и нижнюю часть Вацлавской площади в Праге. По данным объединения "Миллион мгновений", аналогичные собрания состоялись также в Градец-Кралове, Пардубице, Злине, Врхлаби, Есенике, Угерске-Градиште и Тршебоне. На митинг участники принесли флаги Чехии, Европейского союза и Украины, на Вацлавской площади также были видны иранские флаги. На транспарантах можно было прочитать лозунги: "Стоп правительству Буреша (прозвище премьер-министра А. Бабиша в документах Службы безопасности), подлежащему уголовному преследованию", "Порядочность – не слабость, господин Мацинка", "Варка лягушки (демократии) в прямом эфире" и "Подними кулак за демократию". Люди пришли с портретами президента.

По сообщению организаторов, на демонстрацию по ориентировочным подсчетам пришло от 80 до 90 тысяч человек.

Как отреагировал Павел?

Президент Петр Павел в воскресенье в соцсети Х поблагодарил тех, кому небезразлична судьба Чешской Республики. "Одним из величайших преимуществ нашей страны является сила и качество гражданского общества, которое умеет в нужный момент ясно и убедительно встать на защиту правильного дела", - написал глава государства. "Я очень ценю всех, кто не остается равнодушным к происходящему вокруг, и чувствует свою долю ответственности за состояние нашей страны. Я уважаю всех, кто готов добавить свой голос к защите порядочности, правды, солидарности и взаимного уважения. Защита этих ценностей – это не наивность и не устаревшая "гавеловская иллюзия". Это жизнеспособная альтернатива прагматизму без ценностей, который считает, что сила важнее права, высокомерие важнее порядочности, а свободу слова можно заменить свободой лгать, искажать факты и оскорблять. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня со всех уголков страны приехал в Прагу, чтобы выразить свое мнение и поддержку порядочной Чешской Республике".

Развитие конфликта

Мацинка на "Чешском телевидении" заявил, что уважает стремление избирателей оппозиции прийти и высказать свое мнение. "Но и они должны уважать, что четыре месяца назад прошли выборы, и на них этих людей оказалось слишком мало, чтобы победила политическая сила, которую сегодня представляет Петр Павел", - сказал он. Глава МИД также добавил, что если это демонстрация за безопасность и демократические правила, то ему интересно, "будут ли они упрекать своего президента за то, что он эти правила нарушает".

Политический спор обострился во вторник, когда Павел на внеочередной пресс-конференции заявил, что получил через своего советника Петра Коларжа сообщения от министра иностранных дел Мацинки, которые он расценил как попытку давления и шантажа. Канцелярия президента опубликовала соответствующую переписку. Мацинка в ответ отверг обвинения, заявив, что не считает свои действия шантажом и попытки повлиять на позицию партнеров являются обычной частью политических переговоров.

