У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11795 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 19379 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 18088 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 29304 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 20435 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 38331 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22142 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17083 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 33930 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27675 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40501 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23694 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 23460 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 12917 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16984 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 29306 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 23612 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 38333 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40638 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 33930 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 9148 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 9484 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 17103 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23807 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 32379 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Петр Мацинка передав Петру Павелу текстові повідомлення через радника президента Петра Коларжа, які глава держави вважав "спробою шантажу". Поліція Чехії повідомила про отримання заяви із проханням розслідувати зміст повідомлень.

У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС

Опозиція у Чехії вимагає відставки голови партії "Автомобілістів" Петра Мацинки з посади міністра закордонних справ. Голова опозиційної партії STAN Віт Ракушан запропонує винести на обговорення нижньої палати повідомлення Петра Мацинки, направлене президенту Чехії, яке Петр Павел назвав "спробою шантажу". Ракушан хоче почути пояснення з цього питання від Мацинки та прем'єр-міністра Андрія Бабіша, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

На думку голови християнських демократів Марека Виборного та лідера TOP-09 Матея Ондржея Гавела, Петро Мацинка має піти у відставку. Голова "Піратів" Зденек Гржиб заявив, що прем'єр-міністр має запропонувати відправку Мацинки у відставку. Опозиційна партія громадянських демократів через свого голову Мартіна Купку висунула ту саму вимогу. "Цей шантаж має призвести до якнайшвидшого звільнення міністра", – сказав Купка.

Петр Мацинка направив до офісу президента республіки повідомлення, в якому заявив, що Петр Павел "зможе почуватися спокійно, якщо Міністерство довкілля очолить Філіп Турек". Саме його кандидатуру, яку висунули "Автомобілісти", Петр Павел вже неодноразово відхиляв. Якщо Петр Павел не погодиться принаймні на переговори, "наслідки здивують, причому не лише його", попередив Петр Мацинка.

Реакція Бабіша

Слова міністра закордонних справ, голови партії "Автомобілісти" Петра Мацинки у повідомленнях, адресованих раднику президента, викликають жаль, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, відповідаючи на запитання ČTK. Це було приватне листування з радником, тому це, безумовно, не є шантажем, наголосив глава уряду.

Андрій Бабіш додав, що завжди намагався підтримувати коректні стосунки з президентом Петром Павелом та вирішувати всі розбіжності за зачиненими дверима. "Слова пана Мацинки невдалі, я б так не спілкувався, це не в моєму стилі", – сказав прем'єр-міністр Чехії. За словами Бабіша, причиною всіх зіткнень між главою держави та лідером "Автомобілістів" стало те, що Мацинка намагається просунути депутата Філіпа Турека на посаду міністра довкілля, а президент відкидає його кандидатуру.

Петр Мацинка передав Петру Павелу текстові повідомлення через радника президента Петра Коларжа, які глава держави вважав "спробою шантажу". Поліція повідомила про отримання заяви із проханням розслідувати зміст повідомлень.

"Це було в особистому листуванні з його радником, тож справа точно не в шантажі. Думаю, перше, що потрібно зробити, це знизити емоції з обох боків і знову розпочати нормально спілкуватися", – додав прем'єр-міністр.

Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни27.01.26, 18:09 • 5322 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Петр Павел
Чехія