У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС

Опозиція у Чехії вимагає відставки голови партії "Автомобілістів" Петра Мацинки з посади міністра закордонних справ. Голова опозиційної партії STAN Віт Ракушан запропонує винести на обговорення нижньої палати повідомлення Петра Мацинки, направлене президенту Чехії, яке Петр Павел назвав "спробою шантажу". Ракушан хоче почути пояснення з цього питання від Мацинки та прем'єр-міністра Андрія Бабіша, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

На думку голови християнських демократів Марека Виборного та лідера TOP-09 Матея Ондржея Гавела, Петро Мацинка має піти у відставку. Голова "Піратів" Зденек Гржиб заявив, що прем'єр-міністр має запропонувати відправку Мацинки у відставку. Опозиційна партія громадянських демократів через свого голову Мартіна Купку висунула ту саму вимогу. "Цей шантаж має призвести до якнайшвидшого звільнення міністра", – сказав Купка.

Петр Мацинка направив до офісу президента республіки повідомлення, в якому заявив, що Петр Павел "зможе почуватися спокійно, якщо Міністерство довкілля очолить Філіп Турек". Саме його кандидатуру, яку висунули "Автомобілісти", Петр Павел вже неодноразово відхиляв. Якщо Петр Павел не погодиться принаймні на переговори, "наслідки здивують, причому не лише його", попередив Петр Мацинка.

Реакція Бабіша

Слова міністра закордонних справ, голови партії "Автомобілісти" Петра Мацинки у повідомленнях, адресованих раднику президента, викликають жаль, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, відповідаючи на запитання ČTK. Це було приватне листування з радником, тому це, безумовно, не є шантажем, наголосив глава уряду.

Андрій Бабіш додав, що завжди намагався підтримувати коректні стосунки з президентом Петром Павелом та вирішувати всі розбіжності за зачиненими дверима. "Слова пана Мацинки невдалі, я б так не спілкувався, це не в моєму стилі", – сказав прем'єр-міністр Чехії. За словами Бабіша, причиною всіх зіткнень між главою держави та лідером "Автомобілістів" стало те, що Мацинка намагається просунути депутата Філіпа Турека на посаду міністра довкілля, а президент відкидає його кандидатуру.

Петр Мацинка передав Петру Павелу текстові повідомлення через радника президента Петра Коларжа, які глава держави вважав "спробою шантажу". Поліція повідомила про отримання заяви із проханням розслідувати зміст повідомлень.

"Це було в особистому листуванні з його радником, тож справа точно не в шантажі. Думаю, перше, що потрібно зробити, це знизити емоції з обох боків і знову розпочати нормально спілкуватися", – додав прем'єр-міністр.

Президент Чехії Петр Павел заявив про спробу шантажу з боку очільника МЗС країни