Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка у недільній програмі "Чеського телебачення" заявив, що він та його відомство ігноруватимуть Канцелярію президента республіки. Конфлікт між міністром і президентом розгорівся цього тижня через SMS-повідомлення Мацинки, які стосувалися призначення Філіпа Турека міністром довкілля, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Мацинка повідомив, що вибачатися за свої повідомлення не має наміру. Тексти, адресовані раднику президента Петру Коларжу, Петр Павел опублікував, заявивши, що розцінює їх як спробу шантажу.

"Я вважаю, що ситуацію треба заспокоювати, тому в мене не залишається нічого іншого – не лише я особисто, а й Міністерство закордонних справ просто ігноруватимемо пана президента", - сказав Мацинка в ефірі програми. "Мені нема за що перед ним вибачатися. Найрозумніший спосіб не ескалувати ситуацію – ігнорувати Канцелярію президента республіки", - додав він.

У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС

Мацинка також повторив, що на засіданні коаліційної ради чи уряду обговорюватиметься питання, хто очолить делегацію Чехії на саміті НАТО цього літа. Президент своїми діями ставить себе в позицію лідера опозиції. Я не бачу причин, через які опозиція має представляти Чехію на такій важливій зустрічі", - заявив міністр у телеефірі. Раніше речник президента Войтех Шеліга повідомив, що питання участі вирішується за домовленістю між президентом і прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Мацинка вважає за доречне, щоб на саміт поїхав саме Бабіш, оскільки, за його словами, зовнішню політику формує уряд на основі своєї програмної декларації.

Глава дипломатії також відкинув свою відставку, до якої його закликають опозиційні партії. У зв'язку із цією справою наступного тижня Палата депутатів голосуватиме про висловлення недовіри уряду. "Президент звик, що уряд стрибав по першому свистку. Можливо, він думав, що так буде й надалі, але якщо він – опозиційний президент і вимагає кроків урозріз із програмною заявою уряду і тим, що ми говорили перед виборами, йому доведеться звикнути до того, що з ним спілкуватимуться як із опозицією", - додав Мацинка.

Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії