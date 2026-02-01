Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 6706 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 13427 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 31906 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 21401 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 30934 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 25418 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 43114 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 59802 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38427 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35760 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втратVideo1 лютого, 11:36 • 9096 перегляди
рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка1 лютого, 12:29 • 4254 перегляди
Індія купуватиме нафту у Венесуели - Трамп1 лютого, 12:57 • 4734 перегляди
Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів пораненіVideo1 лютого, 13:23 • 4982 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них16:40 • 4418 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 57819 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 85837 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 63233 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 69812 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 70841 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 18721 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 29335 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 31959 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 34817 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 36512 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Starlink

Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка заявив, що його відомство ігноруватиме Канцелярію президента через конфлікт щодо SMS-повідомлень. Мацинка відмовився вибачатися за повідомлення, які президент розцінив як спробу шантажу.

Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка у недільній програмі "Чеського телебачення" заявив, що він та його відомство ігноруватимуть Канцелярію президента республіки. Конфлікт між міністром і президентом розгорівся цього тижня через SMS-повідомлення Мацинки, які стосувалися призначення Філіпа Турека міністром довкілля, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Мацинка повідомив, що вибачатися за свої повідомлення не має наміру. Тексти, адресовані раднику президента Петру Коларжу, Петр Павел опублікував, заявивши, що розцінює їх як спробу шантажу.

"Я вважаю, що ситуацію треба заспокоювати, тому в мене не залишається нічого іншого – не лише я особисто, а й Міністерство закордонних справ просто ігноруватимемо пана президента", - сказав Мацинка в ефірі програми. "Мені нема за що перед ним вибачатися. Найрозумніший спосіб не ескалувати ситуацію – ігнорувати Канцелярію президента республіки", - додав він.

У Чехії опозиція хоче обговорити шантаж на адресу президента і вимагає відставки Мацинки з посади глави МЗС27.01.26, 23:09 • 4558 переглядiв

Мацинка також повторив, що на засіданні коаліційної ради чи уряду обговорюватиметься питання, хто очолить делегацію Чехії на саміті НАТО цього літа. Президент своїми діями ставить себе в позицію лідера опозиції. Я не бачу причин, через які опозиція має представляти Чехію на такій важливій зустрічі", - заявив міністр у телеефірі. Раніше речник президента Войтех Шеліга повідомив, що питання участі вирішується за домовленістю між президентом і прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Мацинка вважає за доречне, щоб на саміт поїхав саме Бабіш, оскільки, за його словами, зовнішню політику формує уряд на основі своєї програмної декларації.

Глава дипломатії також відкинув свою відставку, до якої його закликають опозиційні партії. У зв'язку із цією справою наступного тижня Палата депутатів голосуватиме про висловлення недовіри уряду. "Президент звик, що уряд стрибав по першому свистку. Можливо, він думав, що так буде й надалі, але якщо він – опозиційний президент і вимагає кроків урозріз із програмною заявою уряду і тим, що ми говорили перед виборами, йому доведеться звикнути до того, що з ним спілкуватимуться як із опозицією", - додав Мацинка.

Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії01.02.26, 21:55 • 1904 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дипломатка
Сутички
Петр Павел
НАТО