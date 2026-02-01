Политический скандал с шантажом: глава МИД Чехии планирует игнорировать президента Павела и его канцелярию

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в воскресной программе "Чешского телевидения" заявил, что он и его ведомство будут игнорировать Канцелярию президента республики. Конфликт между министром и президентом разгорелся на этой неделе из-за SMS-сообщений Мацинки, касающихся назначения Филипа Турека министром окружающей среды, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Мацинка сообщил, что извиняться за свои сообщения не намерен. Тексты, адресованные советнику президента Петру Коларжу, Петр Павел опубликовал, заявив, что расценивает их как попытку шантажа.

"Я считаю, что ситуацию нужно успокаивать, поэтому у меня не остается ничего другого – не только я лично, но и Министерство иностранных дел просто будем игнорировать господина президента", - сказал Мацинка в эфире программы. "Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – игнорировать Канцелярию президента республики", - добавил он.

Мацинка также повторил, что на заседании коалиционного совета или правительства будет обсуждаться вопрос, кто возглавит делегацию Чехии на саммите НАТО этим летом. Президент своими действиями ставит себя в позицию лидера оппозиции. Я не вижу причин, по которым оппозиция должна представлять Чехию на такой важной встрече", - заявил министр в телеэфире. Ранее представитель президента Войтех Шелига сообщил, что вопрос участия решается по договоренности между президентом и премьер-министром Андреем Бабишем. Мацинка считает уместным, чтобы на саммит поехал именно Бабиш, поскольку, по его словам, внешнюю политику формирует правительство на основе своей программной декларации.

Глава дипломатии также отверг свою отставку, к которой его призывают оппозиционные партии. В связи с этим делом на следующей неделе Палата депутатов будет голосовать о выражении недоверия правительству. "Президент привык, что правительство прыгало по первому свистку. Возможно, он думал, что так будет и дальше, но если он – оппозиционный президент и требует шагов вразрез с программным заявлением правительства и тем, что мы говорили перед выборами, ему придется привыкнуть к тому, что с ним будут общаться как с оппозицией", - добавил Мацинка.

