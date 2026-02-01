$42.850.00
1 февраля, 12:49
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 63504 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 70075 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 71087 просмотра
Политический скандал с шантажом: глава МИД Чехии планирует игнорировать президента Павела и его канцелярию

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что его ведомство будет игнорировать Канцелярию президента из-за конфликта по поводу SMS-сообщений. Мацинка отказался извиняться за сообщения, которые президент расценил как попытку шантажа.

Политический скандал с шантажом: глава МИД Чехии планирует игнорировать президента Павела и его канцелярию

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в воскресной программе "Чешского телевидения" заявил, что он и его ведомство будут игнорировать Канцелярию президента республики. Конфликт между министром и президентом разгорелся на этой неделе из-за SMS-сообщений Мацинки, касающихся назначения Филипа Турека министром окружающей среды, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Мацинка сообщил, что извиняться за свои сообщения не намерен. Тексты, адресованные советнику президента Петру Коларжу, Петр Павел опубликовал, заявив, что расценивает их как попытку шантажа.

"Я считаю, что ситуацию нужно успокаивать, поэтому у меня не остается ничего другого – не только я лично, но и Министерство иностранных дел просто будем игнорировать господина президента", - сказал Мацинка в эфире программы. "Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – игнорировать Канцелярию президента республики", - добавил он.

В Чехии оппозиция хочет обсудить шантаж в адрес президента и требует отставки Мацинки с поста главы МИД27.01.26, 23:09 • 4566 просмотров

Мацинка также повторил, что на заседании коалиционного совета или правительства будет обсуждаться вопрос, кто возглавит делегацию Чехии на саммите НАТО этим летом. Президент своими действиями ставит себя в позицию лидера оппозиции. Я не вижу причин, по которым оппозиция должна представлять Чехию на такой важной встрече", - заявил министр в телеэфире. Ранее представитель президента Войтех Шелига сообщил, что вопрос участия решается по договоренности между президентом и премьер-министром Андреем Бабишем. Мацинка считает уместным, чтобы на саммит поехал именно Бабиш, поскольку, по его словам, внешнюю политику формирует правительство на основе своей программной декларации.

Глава дипломатии также отверг свою отставку, к которой его призывают оппозиционные партии. В связи с этим делом на следующей неделе Палата депутатов будет голосовать о выражении недоверия правительству. "Президент привык, что правительство прыгало по первому свистку. Возможно, он думал, что так будет и дальше, но если он – оппозиционный президент и требует шагов вразрез с программным заявлением правительства и тем, что мы говорили перед выборами, ему придется привыкнуть к тому, что с ним будут общаться как с оппозицией", - добавил Мацинка.

Политический скандал с шантажом: тысячи людей в Праге вышли на митинг в поддержку президента Чехии01.02.26, 21:55 • 2098 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Столкновения
Петр Павел
НАТО