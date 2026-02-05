Правительство Андрея Бабиша сохранило полномочия после вотума недоверия в парламенте Чехии

Нижняя палата парламента Чехии в среду отклонила предложение оппозиции об отставке трехпартийной коалиции во главе с популистским премьер-министром Андреем Бабишем. Попытка объявления вотума недоверия набрала лишь 84 голоса при необходимом минимуме в 101 голос, что позволило действующему кабинету министров остаться у власти после двухдневных напряженных дебатов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Политический кризис разразился из-за отказа президента Петра Павела назначить Филипа Турека, представителя праворадикальной партии "Автомобилисты за себя", на должность министра окружающей среды. Глава государства мотивировал свое решение обнародованными в медиа архивными записями Турека в Facebook, которые содержали откровенно расистские, гомофобные и сексистские высказывания, а также фотографии политика с нацистским приветствием.

В ответ на действия президента глава "Автомобилистов" и министр иностранных дел Петр Мацинка обвинил Павела в нарушении конституции и прибег к шантажу, угрожая помешать участию президента в будущем саммите НАТО. Президент Павел назвал эти действия недопустимыми, а в воскресенье тысячи чехов вышли на улицы Праги, чтобы выразить поддержку главе государства в его противостоянии с популистской коалицией.

Последствия для внешней политики и поддержки Украины

Несмотря на внутренние споры, Андрей Бабиш после встречи с президентом в среду заявил, что вопрос назначения Турека "закрыт", фактически признав победу Павела в этом кадровом споре. Однако коалиция в составе движения ANO, антимигрантской партии "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилистов" продолжает реализовывать свою повестку дня, предусматривающую дистанцирование от Брюсселя и сворачивание военной помощи Украине.

Нынешнее правительство, которое принесло присягу 15 декабря 2025 года, официально выступает за переход от прямого государственного финансирования вооружений для Киева к сугубо гуманитарной поддержке. Сохранение Бабишем власти означает дальнейшее смещение политического вектора Чехии в сторону позиций Венгрии и Словакии, что может существенно ослабить единство Европейского Союза в вопросах безопасности.

