21:10
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Правительство Андрея Бабиша сохранило полномочия после вотума недоверия в парламенте Чехии

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Нижняя палата парламента Чехии отклонила предложение оппозиции об отставке коалиции во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. Попытка объявления вотума недоверия набрала лишь 84 голоса, позволив действующему кабинету министров остаться у власти.

Правительство Андрея Бабиша сохранило полномочия после вотума недоверия в парламенте Чехии

Нижняя палата парламента Чехии в среду отклонила предложение оппозиции об отставке трехпартийной коалиции во главе с популистским премьер-министром Андреем Бабишем. Попытка объявления вотума недоверия набрала лишь 84 голоса при необходимом минимуме в 101 голос, что позволило действующему кабинету министров остаться у власти после двухдневных напряженных дебатов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Политический кризис разразился из-за отказа президента Петра Павела назначить Филипа Турека, представителя праворадикальной партии "Автомобилисты за себя", на должность министра окружающей среды. Глава государства мотивировал свое решение обнародованными в медиа архивными записями Турека в Facebook, которые содержали откровенно расистские, гомофобные и сексистские высказывания, а также фотографии политика с нацистским приветствием.

Политический скандал с шантажом: тысячи людей в Праге вышли на митинг в поддержку президента Чехии01.02.26, 21:55 • 9865 просмотров

В ответ на действия президента глава "Автомобилистов" и министр иностранных дел Петр Мацинка обвинил Павела в нарушении конституции и прибег к шантажу, угрожая помешать участию президента в будущем саммите НАТО. Президент Павел назвал эти действия недопустимыми, а в воскресенье тысячи чехов вышли на улицы Праги, чтобы выразить поддержку главе государства в его противостоянии с популистской коалицией.

Последствия для внешней политики и поддержки Украины

Несмотря на внутренние споры, Андрей Бабиш после встречи с президентом в среду заявил, что вопрос назначения Турека "закрыт", фактически признав победу Павела в этом кадровом споре. Однако коалиция в составе движения ANO, антимигрантской партии "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилистов" продолжает реализовывать свою повестку дня, предусматривающую дистанцирование от Брюсселя и сворачивание военной помощи Украине.

Политический скандал с шантажом: глава МИД Чехии планирует игнорировать президента Павела и его канцелярию01.02.26, 23:07 • 10045 просмотров

Нынешнее правительство, которое принесло присягу 15 декабря 2025 года, официально выступает за переход от прямого государственного финансирования вооружений для Киева к сугубо гуманитарной поддержке. Сохранение Бабишем власти означает дальнейшее смещение политического вектора Чехии в сторону позиций Венгрии и Словакии, что может существенно ослабить единство Европейского Союза в вопросах безопасности. 

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине03.01.26, 15:49 • 12033 просмотра

Степан Гафтко

