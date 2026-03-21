В Праге десятки тысяч людей вышли на митинг против политики правительства Бабиша
Киев • УНН
В Праге тысячи людей собрались на митинг против олигархизации и политики Андрея Бабиша. Организаторы заявили об участии не менее 250 тысяч человек.
В субботу, 21 марта, тысячи людей собрались в центре столицы Чехии на митинг против политики правительства Андрея Бабиша. Об этом сообщает České Noviny, пишет УНН.
Детали
Акция протеста, получившая название "Мы не позволим украсть наше будущее", проходит в пражском районе Летна. Ее организатором стала ассоциация "Миллион моментов для демократии".
По словам организаторов, мероприятие имеет целью привлечь внимание к опасности эрозии демократии и олигархизации общества, к которым Чехию ведет правительство Андрея Бабиша.
"Миллион моментов для демократии" организовала подобный митинг летом 2019 года в знак протеста против тогдашнего правительства Бабиша. Тогда, по данным организаторов, на акцию собралось около четверти миллиона человек.
Бабиш утром в видео в Instagram заявил, что сегодня будет "большим днем лжи". "Потому что этот патологический лжец (Петр) Фиала (ODS) и его лживое правительство ввели здесь эту культуру лжи", — сказал он. В то же время он не уточнил, что его заявление было реакцией именно на протест на Летной.
