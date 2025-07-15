Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
19:52 • 6238 перегляди
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
18:23 • 15424 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 16:21 • 26295 перегляди
"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його
14 липня, 15:55 • 33472 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 31132 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 29607 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 29198 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 46499 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 43761 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 23637 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
62%
748мм
Популярнi новини
Келлог заслухав доповіді Буданова і Сирського в Києві: деталі14 липня, 15:54 • 8514 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 30593 перегляди
Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"14 липня, 16:35 • 7200 перегляди
У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника14 липня, 16:53 • 8698 перегляди
путін видав указ про тотальну русифікацію всього населення рф - зовнішня розвідка17:21 • 9938 перегляди
Публікації
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 30651 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 46499 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 43762 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 66908 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 285696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 43771 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 48750 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 45352 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 130630 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 93568 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС може узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії цього тижня після отримання письмових гарантій щодо імпорту газу. Словаччина не може заблокувати заборону імпорту російського газу з 2028 року, але вимагає одностайності для пакета санкцій.

Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що вже цього тижня Європейський Союз може узгодити 18-й пакет санкцій проти росії після опору Братислави. Про це інформує УНН з посиланням на звернення політика в понеділок, 14 липня.

Деталі

Роберт Фіцо почав із визнання, що Словаччина не зможе заблокувати рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу із січня 2028 року, бо воно ухвалюється кваліфікованою більшістю.

Щоб щось виграти, ми поєднали цей імбецильний проєкт Комісії з проектом 18-го пакета санкцій проти росії, для якого потрібна одностайність

- сказав премʼєр-міністр Словаччини.

За словами Фіцо, переговори між Братиславою і Брюсселем "наближаються до якогось фіналу", і він отримав від Єврокомісії "письмовий проєкт гарантій" щодо газу в разі підтримки 18-го пакета санкцій.

Пропозицію гарантії Комісії я надсилаю головам усіх відповідних політичних партій і чекаю від них відповіді… Часу в нас небагато, тому що проєкт гарантій я отримав лише щойно, а завтра ми наближаємося до фіналу. Якщо не завтра, то в середу або п'ятницю

- зазначив він.

У підсумку, однак, він застеріг, що досі залишає за собою право не підтримати 18-й пакет санкцій проти росії, що спричинило б "цирк, шантаж європейських фондів і спробу повалити легітимний уряд Словаччини та замінити його слухняним".

Нагадаємо

Словаччина прагне до 15 липня укласти угоду з Єврокомісією та партнерами ЄС щодо гарантій енергетичної безпеки. Без цих гарантій країна блокує новий пакет санкцій проти росії, пов'язаний з припиненням імпорту російського газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився безумовно розблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії. Про це Фіцо написав у Facebook у відповідь на лист прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав словацького колегу Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Фіала наголосив на важливості спільних дій проти рф та попередив про можливу ізоляцію Словаччини.  

Словаччина досі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії - ЗМІ09.07.25, 14:27 • 1395 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Петр Фіала
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9