Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС може узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії цього тижня після отримання письмових гарантій щодо імпорту газу. Словаччина не може заблокувати заборону імпорту російського газу з 2028 року, але вимагає одностайності для пакета санкцій.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що вже цього тижня Європейський Союз може узгодити 18-й пакет санкцій проти росії після опору Братислави. Про це інформує УНН з посиланням на звернення політика в понеділок, 14 липня.
Деталі
Роберт Фіцо почав із визнання, що Словаччина не зможе заблокувати рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу із січня 2028 року, бо воно ухвалюється кваліфікованою більшістю.
Щоб щось виграти, ми поєднали цей імбецильний проєкт Комісії з проектом 18-го пакета санкцій проти росії, для якого потрібна одностайність
За словами Фіцо, переговори між Братиславою і Брюсселем "наближаються до якогось фіналу", і він отримав від Єврокомісії "письмовий проєкт гарантій" щодо газу в разі підтримки 18-го пакета санкцій.
Пропозицію гарантії Комісії я надсилаю головам усіх відповідних політичних партій і чекаю від них відповіді… Часу в нас небагато, тому що проєкт гарантій я отримав лише щойно, а завтра ми наближаємося до фіналу. Якщо не завтра, то в середу або п'ятницю
У підсумку, однак, він застеріг, що досі залишає за собою право не підтримати 18-й пакет санкцій проти росії, що спричинило б "цирк, шантаж європейських фондів і спробу повалити легітимний уряд Словаччини та замінити його слухняним".
Нагадаємо
Словаччина прагне до 15 липня укласти угоду з Єврокомісією та партнерами ЄС щодо гарантій енергетичної безпеки. Без цих гарантій країна блокує новий пакет санкцій проти росії, пов'язаний з припиненням імпорту російського газу.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився безумовно розблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії. Про це Фіцо написав у Facebook у відповідь на лист прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав словацького колегу Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Фіала наголосив на важливості спільних дій проти рф та попередив про можливу ізоляцію Словаччини.
Словаччина досі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії - ЗМІ09.07.25, 14:27 • 1395 переглядiв