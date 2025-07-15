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Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против России на этой неделе после получения письменных гарантий относительно импорта газа. Словакия не может заблокировать запрет на импорт российского газа с 2028 года, но требует единогласия для пакета санкций.

Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что уже на этой неделе Европейский Союз может согласовать 18-й пакет санкций против России после сопротивления Братиславы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение политика в понедельник, 14 июля.

Детали

Роберт Фицо начал с признания, что Словакия не сможет заблокировать решение Европейского Союза о запрете импорта российского газа с января 2028 года, так как оно принимается квалифицированным большинством.

Чтобы что-то выиграть, мы объединили этот имбецильный проект Комиссии с проектом 18-го пакета санкций против России, для которого требуется единогласие

- сказал премьер-министр Словакии.

По словам Фицо, переговоры между Братиславой и Брюсселем "приближаются к какому-то финалу", и он получил от Еврокомиссии "письменный проект гарантий" по газу в случае поддержки 18-го пакета санкций.

Предложение гарантии Комиссии я направляю главам всех соответствующих политических партий и жду от них ответа… Времени у нас немного, потому что проект гарантий я получил только что, а завтра мы приближаемся к финалу. Если не завтра, то в среду или пятницу

- отметил он.

В итоге, однако, он предостерег, что до сих пор оставляет за собой право не поддержать 18-й пакет санкций против России, что повлекло бы "цирк, шантаж европейских фондов и попытку свергнуть легитимное правительство Словакии и заменить его послушным".

Напомним

Словакия стремится до 15 июля заключить соглашение с Еврокомиссией и партнерами ЕС относительно гарантий энергетической безопасности. Без этих гарантий страна блокирует новый пакет санкций против России, связанный с прекращением импорта российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безусловно разблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом Фицо написал в Facebook в ответ на письмо премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал словацкого коллегу Роберта Фицо не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Фиала подчеркнул важность совместных действий против РФ и предупредил о возможной изоляции Словакии.

Словакия до сих пор блокирует 18-й пакет санкций ЕС против россии - СМИ09.07.25, 14:27 • 1375 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Петр Фиала
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
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