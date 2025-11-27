$42.300.10
18:30 • 7450 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 10689 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 19690 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 26795 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 17843 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 25507 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 19917 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13464 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17127 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12087 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чехія заробила більше, ніж витратила на допомогу Україні – Фіала

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Чеський прем'єр Фіала заявив, що Чехія більше заробила, ніж витратила грошей на підтримку України під час війни. За його словами, від початку війни у 2022 році допомога для всіх відомств та органів державного управління досягла 91,3 мільярда крон.

Чехія заробила більше, ніж витратила на допомогу Україні – Фіала

Чеська держава витратила 91,3 мільярда крон на підтримку України з початку російського вторгнення, проте доходи перевищили ці витрати на 12,7 мільярда крон, повідомив прем’єр-міністр Петр Фіала, пише УНН.

Деталі

Чеська держава точно не втрачає гроші, допомагаючи Україні, якраз навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко 

– сказав Фіала журналістам. 

Він додав, що доходи від соціального та медичного страхування, податків і компенсації за військову допомогу перевищують витрати держави.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку уряду 6 листопада - з будівлі парламенту зняли прапор України06.11.25, 20:55 • 3319 переглядiв

Фіала уточнив, що враховано всі міністерства та органи державного управління, включно з військовою допомогою, економічною дипломатією та витратами на розміщення біженців. 

Загальна допомога для всіх відомств та органів державного управління з 2022 року досягла 91,3 мільярда крон

– наголосив прем’єр.

Він також зазначив, що сектор охорони здоров’я перебуває в плюсі для українських біженців: доходи від державного медичного страхування становлять 24,1 мільярда крон, тоді як витрати – 11,8 мільярда. Фіала подякував усім, хто долучився до підтримки України з початку війни.

Майже 10 мільйонів українців стали біженцями - ООН21.11.25, 23:30 • 12151 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Петр Фіала
Організація Об'єднаних Націй
Чехія
Україна