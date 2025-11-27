Чехія заробила більше, ніж витратила на допомогу Україні – Фіала
Київ • УНН
Чеський прем'єр Фіала заявив, що Чехія більше заробила, ніж витратила грошей на підтримку України під час війни. За його словами, від початку війни у 2022 році допомога для всіх відомств та органів державного управління досягла 91,3 мільярда крон.
Чеська держава витратила 91,3 мільярда крон на підтримку України з початку російського вторгнення, проте доходи перевищили ці витрати на 12,7 мільярда крон, повідомив прем’єр-міністр Петр Фіала, пише УНН.
Деталі
Чеська держава точно не втрачає гроші, допомагаючи Україні, якраз навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко
Він додав, що доходи від соціального та медичного страхування, податків і компенсації за військову допомогу перевищують витрати держави.
Фіала уточнив, що враховано всі міністерства та органи державного управління, включно з військовою допомогою, економічною дипломатією та витратами на розміщення біженців.
Загальна допомога для всіх відомств та органів державного управління з 2022 року досягла 91,3 мільярда крон
Він також зазначив, що сектор охорони здоров’я перебуває в плюсі для українських біженців: доходи від державного медичного страхування становлять 24,1 мільярда крон, тоді як витрати – 11,8 мільярда. Фіала подякував усім, хто долучився до підтримки України з початку війни.
