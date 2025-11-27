Чехія заробила більше, ніж витратила на допомогу Україні – Фіала

Чеська держава витратила 91,3 мільярда крон на підтримку України з початку російського вторгнення, проте доходи перевищили ці витрати на 12,7 мільярда крон, повідомив прем’єр-міністр Петр Фіала, пише УНН.

Деталі

Чеська держава точно не втрачає гроші, допомагаючи Україні, якраз навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко – сказав Фіала журналістам.

Він додав, що доходи від соціального та медичного страхування, податків і компенсації за військову допомогу перевищують витрати держави.

Фіала уточнив, що враховано всі міністерства та органи державного управління, включно з військовою допомогою, економічною дипломатією та витратами на розміщення біженців.

Загальна допомога для всіх відомств та органів державного управління з 2022 року досягла 91,3 мільярда крон – наголосив прем’єр.

Він також зазначив, що сектор охорони здоров’я перебуває в плюсі для українських біженців: доходи від державного медичного страхування становлять 24,1 мільярда крон, тоді як витрати – 11,8 мільярда. Фіала подякував усім, хто долучився до підтримки України з початку війни.

