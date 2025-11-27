Чехия заработала больше, чем потратила на помощь Украине – Фиала

Чешское государство потратило 91,3 миллиарда крон на поддержку Украины с начала российского вторжения, однако доходы превысили эти расходы на 12,7 миллиарда крон, сообщил премьер-министр Петр Фиала, пишет УНН.

Подробности

Чешское государство точно не теряет деньги, помогая Украине, как раз наоборот. Конечно, это не самое важное во всем этом деле. Мы не должны игнорировать аспект справедливости и справедливой борьбы украинцев, аспекты безопасности и все остальное, но цифры говорят очень четко

– сказал Фиала журналистам.

Он добавил, что доходы от социального и медицинского страхования, налогов и компенсации за военную помощь превышают расходы государства.

Фиала уточнил, что учтены все министерства и органы государственного управления, включая военную помощь, экономическую дипломатию и расходы на размещение беженцев.

Общая помощь для всех ведомств и органов государственного управления с 2022 года достигла 91,3 миллиарда крон

– подчеркнул премьер.

Он также отметил, что сектор здравоохранения находится в плюсе для украинских беженцев: доходы от государственного медицинского страхования составляют 24,1 миллиарда крон, тогда как расходы – 11,8 миллиарда. Фиала поблагодарил всех, кто присоединился к поддержке Украины с начала войны.

