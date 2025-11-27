$42.300.10
18:30 • 8146 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 11245 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 20288 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 27360 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 18116 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 25831 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 20147 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13506 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17162 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12117 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Чехия заработала больше, чем потратила на помощь Украине – Фиала

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Чешский премьер Фиала заявил, что Чехия больше заработала, чем потратила денег на поддержку Украины во время войны. По его словам, с начала войны в 2022 году помощь для всех ведомств и органов государственного управления достигла 91,3 миллиарда крон.

Чехия заработала больше, чем потратила на помощь Украине – Фиала

Чешское государство потратило 91,3 миллиарда крон на поддержку Украины с начала российского вторжения, однако доходы превысили эти расходы на 12,7 миллиарда крон, сообщил премьер-министр Петр Фиала, пишет УНН.

Подробности

Чешское государство точно не теряет деньги, помогая Украине, как раз наоборот. Конечно, это не самое важное во всем этом деле. Мы не должны игнорировать аспект справедливости и справедливой борьбы украинцев, аспекты безопасности и все остальное, но цифры говорят очень четко 

– сказал Фиала журналистам. 

Он добавил, что доходы от социального и медицинского страхования, налогов и компенсации за военную помощь превышают расходы государства.

ч. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке правительства 6 ноября - со здания парламента сняли флаг Украины

Фиала уточнил, что учтены все министерства и органы государственного управления, включая военную помощь, экономическую дипломатию и расходы на размещение беженцев. 

Общая помощь для всех ведомств и органов государственного управления с 2022 года достигла 91,3 миллиарда крон

– подчеркнул премьер.

Он также отметил, что сектор здравоохранения находится в плюсе для украинских беженцев: доходы от государственного медицинского страхования составляют 24,1 миллиарда крон, тогда как расходы – 11,8 миллиарда. Фиала поблагодарил всех, кто присоединился к поддержке Украины с начала войны.

ч. Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами - ООН

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Петр Фиала
Организация Объединенных Наций
Чешская Республика
Украина