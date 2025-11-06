Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії

Посол України в Чехії Василь Зварич подякував громадянам Чехії за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура віддав наказ зняти з будівлі парламенту прапор України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію українського дипломата у соціальній мережі Facebook.

Хочу висловити щиру подяку чеському народові за непохитну солідарність з Україною - європейською державою поруч із вами, на яку підступно напала російська терористична держава. Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. росія боїться українського прапора, адже сьогодні він - не просто державний символ

Посол України в Чехії написав, що український прапор сьогодні символізує свободу, гідність та незламність народу, який не стане під владою кремля.

За словами дипломата, лише сила єдності та підтримка міжнародної спільноти можуть змусити росію зупинити війну і сісти за стіл переговорів.

путін має відчути силу нашої єдності, свободи та незламності - лише це змусить його зупинити війну і сісти за стіл переговорів, до яких Україна готова