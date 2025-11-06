Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил граждан Чехии за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура отдал приказ снять с здания парламента флаг Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию украинского дипломата в социальной сети Facebook.

Хочу выразить искреннюю благодарность чешскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной — европейским государством рядом с вами, на которое коварно напало российское террористическое государство. Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он — не просто государственный символ

Посол Украины в Чехии написал, что украинский флаг сегодня символизирует свободу, достоинство и несокрушимость народа, который не станет под властью кремля.

По словам дипломата, только сила единства и поддержка международного сообщества могут заставить Россию остановить войну и сесть за стол переговоров.

Путин должен почувствовать силу нашего единства, свободы и несокрушимости — только это заставит его остановить войну и сесть за стол переговоров, к которым Украина готова