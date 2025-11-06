Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии
Киев • УНН
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч поблагодарил чешский народ за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура приказал снять флаг Украины со здания. Дипломат подчеркнул, что украинский флаг символизирует свободу и несокрушимость, а сила единства может заставить Россию остановить войну.
Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил граждан Чехии за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура отдал приказ снять с здания парламента флаг Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию украинского дипломата в социальной сети Facebook.
Хочу выразить искреннюю благодарность чешскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной — европейским государством рядом с вами, на которое коварно напало российское террористическое государство. Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он — не просто государственный символ
Посол Украины в Чехии написал, что украинский флаг сегодня символизирует свободу, достоинство и несокрушимость народа, который не станет под властью кремля.
По словам дипломата, только сила единства и поддержка международного сообщества могут заставить Россию остановить войну и сесть за стол переговоров.
Путин должен почувствовать силу нашего единства, свободы и несокрушимости — только это заставит его остановить войну и сесть за стол переговоров, к которым Украина готова
Он также поблагодарил чешских граждан за новые украинские флаги на зданиях Праги и поддержку страны в это сложное время.
"От имени всех украинцев и всех свободных людей искренне благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!", - резюмировал украинский дипломат.
Напомним
В четверг, 6 ноября, премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке своего правительства. Кроме того, глава нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура, отдал приказ снять с здания парламента флаг Украины. Он висел там после начала полномасштабного российского вторжения 2022 года в знак солидарности с Украиной.