Аеропорт Мюнхена відновив роботу після нічного закриття через появу дронів

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Міжнародний аеропорт Мюнхена відновив роботу після нічного закриття, спричиненого появою невідомих дронів у повітряному просторі. Інцидент призвів до скасування та перенаправлення десятків рейсів, торкнувшись близько 3000 пасажирів.

Аеропорт Мюнхена відновив роботу після нічного закриття через появу дронів

Міжнародний аеропорт Мюнхена у п’ятницю відновив роботу після нічного закриття, спричиненого появою невідомих дронів у повітряному просторі. Інцидент призвів до скасування та перенаправлення десятків рейсів напередодні державного свята у Німеччині. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У ніч на п’ятницю роботу другого за завантаженістю аеропорту країни довелося зупинити через кілька випадків виявлення безпілотників над злітно-посадковими смугами. За даними адміністрації, було скасовано 17 рейсів, ще 15 літаків перенаправили до інших міст, серед яких Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. 

Загалом зміни торкнулися близько 3000 пасажирів. Для затриманих мандрівників у терміналах організували місця для ночівлі, забезпечивши їх ковдрами та харчуванням.

Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС03.10.25, 01:41 • 2680 переглядiв

Ранкові рейси у п’ятницю відновилися вчасно: першим сів літак із Бангкока, що прибув о 5:25 за місцевим часом. Свідки Reuters повідомляють, що вже зранку в залах реєстрації спостерігалося пожвавлення, а більшість рейсів виконувались за розкладом.

Поліція підтвердила факт появи дронів, однак зазначила, що через темний час доби встановити їхній тип і походження не вдалося. Офіційних підозрюваних у причетності до інциденту поки що немає, хоча на рівні ЄС лунають припущення про можливе російське втручання. 

Україна пропонує Польщі й партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку рф - Зеленський29.09.25, 12:56 • 2338 переглядiв

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що Москва може використовувати подібні інциденти для створення напруженості в європейських суспільствах.

Закриття аеропорту стало ще одним випробуванням для Мюнхена в напружений тиждень. Раніше місто вже пережило евакуацію на Октоберфесті через загрозу вибуху, а також виявлення вибухових речовин у житловому будинку на півночі.

Нагадаємо

3 жовтня вранці адміністрація аеропорту Мюнхена оголосила, що через зафіксовану появу дронів у повітряному просторі було тимчасово призупинено роботу. Унаслідок інциденту скасували 17 рейсів, а близько трьох тисяч пасажирів зіткнулися з порушенням своїх планів на подорож.

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.

Степан Гафтко

