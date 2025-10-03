Аеропорт Мюнхена відновив роботу після нічного закриття через появу дронів

Міжнародний аеропорт Мюнхена у п’ятницю відновив роботу після нічного закриття, спричиненого появою невідомих дронів у повітряному просторі. Інцидент призвів до скасування та перенаправлення десятків рейсів напередодні державного свята у Німеччині. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.



У ніч на п’ятницю роботу другого за завантаженістю аеропорту країни довелося зупинити через кілька випадків виявлення безпілотників над злітно-посадковими смугами. За даними адміністрації, було скасовано 17 рейсів, ще 15 літаків перенаправили до інших міст, серед яких Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт.

Загалом зміни торкнулися близько 3000 пасажирів. Для затриманих мандрівників у терміналах організували місця для ночівлі, забезпечивши їх ковдрами та харчуванням.

Ранкові рейси у п’ятницю відновилися вчасно: першим сів літак із Бангкока, що прибув о 5:25 за місцевим часом. Свідки Reuters повідомляють, що вже зранку в залах реєстрації спостерігалося пожвавлення, а більшість рейсів виконувались за розкладом.

Поліція підтвердила факт появи дронів, однак зазначила, що через темний час доби встановити їхній тип і походження не вдалося. Офіційних підозрюваних у причетності до інциденту поки що немає, хоча на рівні ЄС лунають припущення про можливе російське втручання.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що Москва може використовувати подібні інциденти для створення напруженості в європейських суспільствах.

Закриття аеропорту стало ще одним випробуванням для Мюнхена в напружений тиждень. Раніше місто вже пережило евакуацію на Октоберфесті через загрозу вибуху, а також виявлення вибухових речовин у житловому будинку на півночі.



3 жовтня вранці адміністрація аеропорту Мюнхена оголосила, що через зафіксовану появу дронів у повітряному просторі було тимчасово призупинено роботу. Унаслідок інциденту скасували 17 рейсів, а близько трьох тисяч пасажирів зіткнулися з порушенням своїх планів на подорож.

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.