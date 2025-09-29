Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский

Киев предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности, передает УНН.

Наши военные имеют опыт и могут помочь. Атака дронов на Польшу 10 сентября была тестом не только для нее, а для всего НАТО. Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Эстонии, новые инциденты с дронами в северной Европе – это еще одно испытание для НАТО. Россия хочет отвлечь внимание от жестокой войны против Украины. Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз и это возможно. Украина способна противостоять всем типам российских дронов. Если мы будем действовать вместе в регионе, то у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого