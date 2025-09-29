Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский

$41.480.01
48.410.31
ukenru
10:00 • 1706 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 12473 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 3988 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 23999 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 46801 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69154 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 49948 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44149 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66518 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72763 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярные новости
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 24731 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 15571 просмотра
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 5176 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира06:18 • 7000 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15088 просмотра
публикации
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 3490 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 4604 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 69547 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 162518 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 82456 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кит Келлог
Сергей Лещенко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Европа
Молдова
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 1184 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15091 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 24733 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 34771 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 97919 просмотра
Актуальное
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс

Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз рф, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.

Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский

Киев предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности, передает УНН.

Наши военные имеют опыт и могут помочь. Атака дронов на Польшу 10 сентября была тестом не только для нее, а для всего НАТО. Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Эстонии, новые инциденты с дронами в северной Европе – это еще одно испытание для НАТО. Россия хочет отвлечь внимание от жестокой войны против Украины. Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз и это возможно. Украина способна противостоять всем типам российских дронов. Если мы будем действовать вместе в регионе, то у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого

- сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что есть все больше доказательств, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов, которые вызвали сбои в Северной Европе.

Если танкеры РФ служат платформами для дронов, то такие танкеры не должны свободно действовать в Балтике. Это фактически военная деятельность России против европейской страны. Поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для своей защиты

- заявил Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Украина сейчас стремится и может играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС может значительно улучшить свои возможности обнаружения дронов в течение года, но понадобится гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Андрюс Кубилиус
НАТО
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Денис Шмыгаль
Польша