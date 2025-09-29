Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз рф, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.
Киев предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности, передает УНН.
Наши военные имеют опыт и могут помочь. Атака дронов на Польшу 10 сентября была тестом не только для нее, а для всего НАТО. Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Эстонии, новые инциденты с дронами в северной Европе – это еще одно испытание для НАТО. Россия хочет отвлечь внимание от жестокой войны против Украины. Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз и это возможно. Украина способна противостоять всем типам российских дронов. Если мы будем действовать вместе в регионе, то у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого
Зеленский заявил, что есть все больше доказательств, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов, которые вызвали сбои в Северной Европе.
Если танкеры РФ служат платформами для дронов, то такие танкеры не должны свободно действовать в Балтике. Это фактически военная деятельность России против европейской страны. Поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для своей защиты
Дополнение
Министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Украина сейчас стремится и может играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС может значительно улучшить свои возможности обнаружения дронов в течение года, но понадобится гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.