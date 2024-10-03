В Германии неизвестный устроил стрельбу в баре: есть погибший и раненые

В городе Геппинген на юге Германии неизвестный устроил стрельбу в местном баре, один человек погиб, еще два человека получили ранения. Сам стрелок сбежал, сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Первые сообщения о выстрелах в баре в Хёппингене поступили в полицию накануне вечером. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Впрочем 29-летний мужчина скончался на месте. Двух других пострадавших госпитализировали в больницы.

Сам стрелок скрылся с места преступления. Известно лишь, что на нем была черная одежда.

По словам мэра Гёппингена Александра Майера, в момент стрельбы в городе проходил 19-й Фестиваль вина. Паники среди гостей фестиваля, как уточняется, не было - мероприятие завершилось по расписанию.

Пока неизвестно, в кого именно стрелял преступник и были ли эти люди каким-то образом связаны с ним. По одной из версий, это нападение может быть следствием борьбы между двумя криминальными группировками в Штутгарте.

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