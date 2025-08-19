В Украину вернули исторические раритеты: редкие книги XIX – начала XX века были вывезены во время Второй мировой войны
Киев • УНН
Восемь уникальных книг 1830–1906 годов, вывезенных во время Второй мировой войны, вернулись в Киев из Германии. Они переданы в государственные библиотечные фонды для ученых и общественности.
Книги переданы в государственные библиотечные фонды, где они станут доступными для ученых и общественности, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.
19 августа Министерство иностранных дел Украины передало МКСК 8 печатных изданий, вышедших в период 1830–1906 годов в типографиях Берлина, Лейпцига, Штутгарта и Мюнхена. Книги добровольно вернула гражданка Германии Барбара Брейзах Посольству Украины в ФРГ. Ценные экземпляры в годы немецкой оккупации из Украины вывез ее отец. На титульном листе каждой книги есть штамп библиотеки, указывающий на заведение, где издание хранилось, или печать владельца книги
Раритетные издания передали в государственные библиотечные фонды - Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского.
Книги будут доступны для ученых, студентов и широкой общественности, а также могут быть использованы в выставочных и исследовательских проектах. Событие назвали символическим шагом в восстановлении исторической памяти и возвращении культурного наследия Украины.
