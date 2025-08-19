$41.260.08
19 августа
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
В Украину вернули исторические раритеты: редкие книги XIX – начала XX века были вывезены во время Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Восемь уникальных книг 1830–1906 годов, вывезенных во время Второй мировой войны, вернулись в Киев из Германии. Они переданы в государственные библиотечные фонды для ученых и общественности.

В Украину вернули исторические раритеты: редкие книги XIX – начала XX века были вывезены во время Второй мировой войны

Восемь уникальных изданий 1830–1906 годов, вывезенных во время Второй мировой войны из украинских библиотек, вернулись из Германии в Киев.

Книги переданы в государственные библиотечные фонды, где они станут доступными для ученых и общественности, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.

19 августа Министерство иностранных дел Украины передало МКСК 8 печатных изданий, вышедших в период 1830–1906 годов в типографиях Берлина, Лейпцига, Штутгарта и Мюнхена. Книги добровольно вернула гражданка Германии Барбара Брейзах Посольству Украины в ФРГ. Ценные экземпляры в годы немецкой оккупации из Украины вывез ее отец. На титульном листе каждой книги есть штамп библиотеки, указывающий на заведение, где издание хранилось, или печать владельца книги

- говорится в сообщении.

Раритетные издания передали в государственные библиотечные фонды - Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского.

Книги будут доступны для ученых, студентов и широкой общественности, а также могут быть использованы в выставочных и исследовательских проектах. Событие назвали символическим шагом в восстановлении исторической памяти и возвращении культурного наследия Украины.  

Напомним

Кабмин передал более 8,8 млн гривен НАН Украины для продолжения научных работ в 2025 году. Это касается исследований в областях энергетики, нанотехнологий, оборонной безопасности и других.

Служба внешней разведки Украины вернула старопечатную книгу "Требник" 1844 года с автографом митрополита Андрея Шептицкого, которая считалась утраченной со времен Второй мировой войны.

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер изымает из продажи свою детскую книгу "Billy and Epic Escape" после критики за стереотипизацию коренных австралийцев.

Создатель пиратской библиотеки "Флибуста", известный как Stiver, вероятно совершил эвтаназию.

Алена Уткина

