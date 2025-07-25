До України повернули стародрук з автографом митрополита Шептицького
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повернула стародрук "Требник" 1844 року з автографом митрополита Андрея Шептицького, який вважався втраченим з часів Другої світової війни. Книга була виявлена за кордоном та передана до Міністерства культури.
Служба зовнішньої розвідки повернула в Україну унікальну культурну цінність - стародрук "Требник" 1844 року з автографом митрополита Андрея Шептицького. Цей примірник вважався втраченим із часів Другої світової війни. Про це повідомили в СЗР України, передає УНН.
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"Співробітники Служби віднайшли і повернули в Україну рідкісний стародрук - молитовну книгу "Требник" 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького - видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття, провідника УГКЦ", - вказали в СЗР.
"На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів". Підпис: Андрей Шептицький. Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит", - зазначили у розвідці.
Рідкісну богослужбову книгу виявили за кордоном у межах спеціальної операції українських розвідників. Стародрук уже передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
"Згідно з переказами місцевої громади, книга зникла під час грабунку храму в роки Другої світової війни. Частина церковного архіву тоді була втрачена або розпорошена. Доля стародруку з особистим підписом митрополита довгий час залишалась невідомою", - ідеться у повідомленні.
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