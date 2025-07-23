росія пошкодила та зруйнувала понад 3,8 тисячі пам'яток та об’єктів культури в Україні

Через російську агресію в Україні постраждали 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Станом на 21 липня через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури - йдеться у повідомленні.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 147 мають статус національного значення, 1267 - місцевого, 114 - щойно виявлені.

Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області - 336, Херсонській - 289, Одеській - 179, Донецькій - 173, Київській області та м. Києві - 111.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2359 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 471 - повністю знищено.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській та Сумській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1147;

бібліотеки – 830;

заклади мистецької освіти – 180;

музеї та галереї – 129;

театри, кінотеатри та філармонії – 49;

заповідники – 9;

парки, зоопарки – 10;

цирки – 4.

Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні. Найбільше — в громадах Донецької (432 ТГ), Луганської (122 ТГ), Сумської (37 ТГ), Харківської (33 ТГ), Херсонської (22 ТГ), Запорізької (28 ТГ) областей.

Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації - додали у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

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