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россия повредила и разрушила более 3,8 тысячи памятников и объектов культуры в Украине

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

По состоянию на 21 июля российская агрессия привела к повреждению 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры в Украине. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской, Херсонской и Одесской областях.

россия повредила и разрушила более 3,8 тысячи памятников и объектов культуры в Украине

Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

По состоянию на 21 июля из-за российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры

- говорится в сообщении.

Среди поврежденных объектов культурного наследия: 147 имеют статус национального значения, 1267 - местного, 114 - только что обнаружены.

В целом повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 336, Херсонской - 289, Одесской - 179, Донецкой - 173, Киевской области и г. Киеве - 111.

В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2359 объектов культурной инфраструктуры, из которых 471 - полностью уничтожен.

Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской и Сумской областях.

Всего пострадали:

  • клубные учреждения – 1147;
    • библиотеки – 830;
      • учреждения художественного образования – 180;
        • музеи и галереи – 129;
          • театры, кинотеатры и филармонии – 49;
            • заповедники – 9;
              • парки, зоопарки – 10;
                • цирки – 4.

                  Разрушения зафиксированы в 318 территориальных общинах по всей Украине. Больше всего — в общинах Донецкой (432 ТГ), Луганской (122 ТГ), Сумской (37 ТГ), Харьковской (33 ТГ), Херсонской (22 ТГ), Запорожской (28 ТГ) областей.

                  Почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации. Это делает невозможным точный подсчет количества учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации

                  - добавили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

                  Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак рф на культурное наследие21.07.25, 20:56 • 6608 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ВойнаКультура
                  Донецкая область
                  Николаевская область
                  Сумская область
                  Киевская область
                  Харьковская область
                  Одесская область
                  Луганская область
                  Запорожская область
                  Херсонская область
                  Украина
                  Киев
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