россия повредила и разрушила более 3,8 тысячи памятников и объектов культуры в Украине
Киев • УНН
По состоянию на 21 июля российская агрессия привела к повреждению 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры в Украине. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской, Херсонской и Одесской областях.
Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
По состоянию на 21 июля из-за российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры
Среди поврежденных объектов культурного наследия: 147 имеют статус национального значения, 1267 - местного, 114 - только что обнаружены.
В целом повреждения зафиксированы в 18 областях. Наибольшие разрушения получили памятники в Харьковской области - 336, Херсонской - 289, Одесской - 179, Донецкой - 173, Киевской области и г. Киеве - 111.
В то же время в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2359 объектов культурной инфраструктуры, из которых 471 - полностью уничтожен.
Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской и Сумской областях.
Всего пострадали:
- клубные учреждения – 1147;
- библиотеки – 830;
- учреждения художественного образования – 180;
- музеи и галереи – 129;
- театры, кинотеатры и филармонии – 49;
- заповедники – 9;
- парки, зоопарки – 10;
- цирки – 4.
Разрушения зафиксированы в 318 территориальных общинах по всей Украине. Больше всего — в общинах Донецкой (432 ТГ), Луганской (122 ТГ), Сумской (37 ТГ), Харьковской (33 ТГ), Херсонской (22 ТГ), Запорожской (28 ТГ) областей.
Почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации. Это делает невозможным точный подсчет количества учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации
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