Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак рф на культурное наследие

В Украине впервые появится посол при ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято из-за ударов россии по объектам культурного наследия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

В ведомстве отметили, что введение должности чрезвычайного и полномочного посла Украины при ЮНЕСКО Сибига анонсировал во время встречи с украинскими послами.

"Одной из целей российского агрессора является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины и помощь в восстановлении культурного наследия.

Напомним

Как ранее писал УНН, из-за атак оккупантов повреждены памятники культуры в 18 областях и Киеве. Наибольшие потери понесла инфраструктура в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.