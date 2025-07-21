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Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак рф на культурное наследие

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Украина впервые введет должность посла при ЮНЕСКО. Это решение принято в ответ на удары России по объектам культурного наследия, что требует усиленной защиты и восстановления.

Украина введет должность посла при ЮНЕСКО из-за атак рф на культурное наследие

В Украине впервые появится посол при ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято из-за ударов россии по объектам культурного наследия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

В ведомстве отметили, что введение должности чрезвычайного и полномочного посла Украины при ЮНЕСКО Сибига анонсировал во время встречи с украинскими послами.

"Одной из целей российского агрессора является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины и помощь в восстановлении культурного наследия.

Напомним

Как ранее писал УНН, из-за атак оккупантов повреждены памятники культуры в 18 областях и Киеве. Наибольшие потери понесла инфраструктура в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаКультура
Андрей Сибига
ЮНЕСКО
Украина
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