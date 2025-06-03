Понад 1480 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію рф

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 40897 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
08:15 • 68112 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 123092 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 67380 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 159903 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 114961 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 125400 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 124618 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 234041 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 169854 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
43%
747мм
Популярнi новини

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 46887 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 54986 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 105169 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 40951 перегляди

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

11:09 • 36183 перегляди
Публікації

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 22913 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

11:55 • 40937 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 123162 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 107050 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 159971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Ярослав Железняк

Рафаель Гроссі

Герман Галущенко

Майя Санду

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Крим

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 22913 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 42366 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 56303 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 48125 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 153560 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

МіГ-29 Мікояна

Сухий Су-27

Ракетна система С-300

Понад 1480 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію рф

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Через атаки окупантів пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільших втрат зазнала інфраструктура у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Понад 1480 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію рф

Загальна кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на 25 травня поточного року зросла до 1482 об’єктів. З них національного значення — 145, місцевого — 1232, щойно виявлених — 105. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК).

Деталі

Через масовані атаки окупантів пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області - 335, Херсонській - 282, Донецькій - 172, Одеській - 159, Київській області та м. Києві - 106, Запорізькій - 67, Чернігівській - 65, Львівській - 61, Дніпропетровській - 61, Сумській - 56, Миколаївській - 53, Луганській - 32, Хмельницькій - 11, Полтавській - 10, Вінницькій та Житомирській - по 4, Кіровоградській - 3, Черкаській - 1.

Водночас, збитків зазнали 2302 об’єкти культурної інфраструктури. З них 436 - знищені (18,6%).

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

ЮНЕСКО допоможе провести археологічні дослідження на постраждалих територіях Каховської дамби06.08.24, 13:50 • 25942 перегляди

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,6% від загальної кількості).

Зазначається, що інвентаризація та точний облік пошкоджених і зруйнованих культарних пам'яток та об'єктів історичної спадщини наразі неможливий через майже повну окупацію території Луганської області, та значних територій Запорізької, Донецької і Херсонської областей.

Наслідки агресії рф для культурної спадщини України: пошкоджено понад 1450 об'єктів, найбільше - на Харківщині02.05.25, 13:28 • 4668 переглядiв

Нагадаємо

За даними представництва Президента України в АР Крим, за роки окупації понад 200 пам’яток археології були значно пошкоджені або знищені на анексованому півострові.

В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня02.02.25, 01:05 • 65156 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКультура
Львівська область
Донецька область
Хмельницька область
Вінницька область
Миколаївська область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Крим
Україна
Київ
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9