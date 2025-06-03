Понад 1480 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію рф
Київ • УНН
Через атаки окупантів пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільших втрат зазнала інфраструктура у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Загальна кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на 25 травня поточного року зросла до 1482 об’єктів. З них національного значення — 145, місцевого — 1232, щойно виявлених — 105. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК).
Деталі
Через масовані атаки окупантів пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області - 335, Херсонській - 282, Донецькій - 172, Одеській - 159, Київській області та м. Києві - 106, Запорізькій - 67, Чернігівській - 65, Львівській - 61, Дніпропетровській - 61, Сумській - 56, Миколаївській - 53, Луганській - 32, Хмельницькій - 11, Полтавській - 10, Вінницькій та Житомирській - по 4, Кіровоградській - 3, Черкаській - 1.
Водночас, збитків зазнали 2302 об’єкти культурної інфраструктури. З них 436 - знищені (18,6%).
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.
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Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,6% від загальної кількості).
Зазначається, що інвентаризація та точний облік пошкоджених і зруйнованих культарних пам'яток та об'єктів історичної спадщини наразі неможливий через майже повну окупацію території Луганської області, та значних територій Запорізької, Донецької і Херсонської областей.
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