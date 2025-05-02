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Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці
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Наслідки агресії рф для культурної спадщини України: пошкоджено понад 1450 об'єктів, найбільше - на Харківщині

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Через російську агресію пошкоджено 1453 об'єкти культурної спадщини у 18 областях України та Києві. Найбільше постраждала Харківська, Херсонська та Донецька області.

Наслідки агресії рф для культурної спадщини України: пошкоджено понад 1450 об'єктів, найбільше - на Харківщині

Велика шкода внаслідок від дій загарбників для української культурної спадщини - у 18 областях та Києві пошкоджень зазнали пам’ятки та об’єкти культурної інфраструктури. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України про нові данні підрахунку наслідків дій окупантів, передає УНН.

Деталі

За інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, станом на 25 квітня 2025 року загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні складає 1453 об’єкти.

Збитків зазнали 2286 об’єктів культурної інфраструктури. З них 425 — знищені (18,6 %). Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях.

В уряді повідомляють докладну інформацію про 1453 пошкоджені пам’ятки культурної спадщини. 

Ідеться про 142 об'єкти національного значення, а також 1210 - місцевого і крім того - 101 щойно виявлених.

Статистика по областях України 

Пошкоджень, через агресію рф проти України, зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві.

  • Харківська область - 332;
    • Херсонська - 281;
      • Донецька - 172;
        • Одеська - 159;
          • Київська область та м. Київ - 100;
            • Чернігівська - 65;
              • Запорізькій - 63;
                • Львівська - 61;
                  • Дніпропетровська - 53;
                    • Миколаївська - 47;
                      • Сумській - 55;
                        • Луганська - 32;
                          • Хмельницька - 11;
                            • Полтавській - 10;

                              А також Вінницька та Житомирська області - по 4. Кіровоградська - 3 і Черкаська - 1.

                              Нагадаємо

                              Станом на грудень 2024 року в Україні зафіксовано 1255 пошкоджених пам'яток культурної спадщини через війну. Найбільше постраждали об'єкти у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

                              Ігор Тележніков

                              Ігор Тележніков

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