Последствия агрессии рф для культурного наследия Украины: повреждено более 1450 объектов, больше всего - в Харьковской области

Большой ущерб вследствие действий захватчиков для украинского культурного наследия - в 18 областях и Киеве повреждения получили памятники и объекты культурной инфраструктуры. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины о новых данных подсчета последствий действий оккупантов, передает УНН.

Детали

По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, по состоянию на 25 апреля 2025 года общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине составляет 1453 объекта.

Ущерб понесли 2286 объектов культурной инфраструктуры. Из них 425 - уничтожены (18,6 %). Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Сумской областях.

В правительстве сообщают подробную информацию о 1453 поврежденных памятниках культурного наследия.

Речь идет о 142 объектах национального значения, а также 1210 - местного и кроме того - 101 только что выявленных.

Статистика по областям Украины

Повреждения, из-за агрессии рф против Украины, получили памятники культуры в 18 областях и Киеве.

Харьковская область - 332;

Херсонская - 281;

Донецкая - 172;

Одесская - 159;

Киевская область и г. Киев - 100;

Черниговская - 65;

Запорожской - 63;

Львовская - 61;

Днепропетровская - 53;

Николаевская - 47;

Сумской - 55;

Луганская - 32;

Хмельницкая - 11;

Полтавской - 10;

А также Винницкая и Житомирская области - по 4. Кировоградская - 3 и Черкасская - 1.

Напомним

По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.