Последствия агрессии рф для культурного наследия Украины: повреждено более 1450 объектов, больше всего - в Харьковской области
Киев • УНН
Из-за российской агрессии повреждено 1453 объекта культурного наследия в 18 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадали Харьковская, Херсонская и Донецкая области.
Большой ущерб вследствие действий захватчиков для украинского культурного наследия - в 18 областях и Киеве повреждения получили памятники и объекты культурной инфраструктуры. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины о новых данных подсчета последствий действий оккупантов, передает УНН.
Детали
По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, по состоянию на 25 апреля 2025 года общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине составляет 1453 объекта.
Ущерб понесли 2286 объектов культурной инфраструктуры. Из них 425 - уничтожены (18,6 %). Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Сумской областях.
В правительстве сообщают подробную информацию о 1453 поврежденных памятниках культурного наследия.
Речь идет о 142 объектах национального значения, а также 1210 - местного и кроме того - 101 только что выявленных.
Статистика по областям Украины
Повреждения, из-за агрессии рф против Украины, получили памятники культуры в 18 областях и Киеве.
- Харьковская область - 332;
- Херсонская - 281;
- Донецкая - 172;
- Одесская - 159;
- Киевская область и г. Киев - 100;
- Черниговская - 65;
- Запорожской - 63;
- Львовская - 61;
- Днепропетровская - 53;
- Николаевская - 47;
- Сумской - 55;
- Луганская - 32;
- Хмельницкая - 11;
- Полтавской - 10;
А также Винницкая и Житомирская области - по 4. Кировоградская - 3 и Черкасская - 1.
Напомним
По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.