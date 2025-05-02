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Последствия агрессии рф для культурного наследия Украины: повреждено более 1450 объектов, больше всего - в Харьковской области

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Из-за российской агрессии повреждено 1453 объекта культурного наследия в 18 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадали Харьковская, Херсонская и Донецкая области.

Последствия агрессии рф для культурного наследия Украины: повреждено более 1450 объектов, больше всего - в Харьковской области

Большой ущерб вследствие действий захватчиков для украинского культурного наследия - в 18 областях и Киеве повреждения получили памятники и объекты культурной инфраструктуры. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины о новых данных подсчета последствий действий оккупантов, передает УНН.

Детали

По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, по состоянию на 25 апреля 2025 года общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине составляет 1453 объекта.

Ущерб понесли 2286 объектов культурной инфраструктуры. Из них 425 - уничтожены (18,6 %). Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Сумской областях.

В правительстве сообщают подробную информацию о 1453 поврежденных памятниках культурного наследия. 

Речь идет о 142 объектах национального значения, а также 1210 - местного и кроме того - 101 только что выявленных.

Статистика по областям Украины 

Повреждения, из-за агрессии рф против Украины, получили памятники культуры в 18 областях и Киеве.

  • Харьковская область - 332;
    • Херсонская - 281;
      • Донецкая - 172;
        • Одесская - 159;
          • Киевская область и г. Киев - 100;
            • Черниговская - 65;
              • Запорожской - 63;
                • Львовская - 61;
                  • Днепропетровская - 53;
                    • Николаевская - 47;
                      • Сумской - 55;
                        • Луганская - 32;
                          • Хмельницкая - 11;
                            • Полтавской - 10;

                              А также Винницкая и Житомирская области - по 4. Кировоградская - 3 и Черкасская - 1.

                              Напомним

                              По состоянию на декабрь 2024 года в Украине зафиксировано 1255 поврежденных памятников культурного наследия из-за войны. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

                              Игорь Тележников

                              Игорь Тележников

                              ВойнаКультура
                              Донецкая область
                              Николаевская область
                              Сумская область
                              Харьковская область
                              Запорожская область
                              Херсонская область
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