Более 1480 объектов культурного наследия повреждено в Украине из-за агрессии рф
Киев • УНН
В результате атак оккупантов повреждены памятники культуры в 18 областях и Киеве. Наибольшие потери понесла инфраструктура в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Общее количество поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на 25 мая текущего года возросло до 1482 объектов. Из них национального значения — 145, местного — 1232, вновь выявленных — 105. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК).
Детали
Из-за массированных атак оккупантов повреждены памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 335, Херсонской - 282, Донецкой - 172, Одесской - 159, Киевской области и г. Киеве - 106, Запорожской - 67, Черниговской - 65, Львовской - 61, Днепропетровской - 61, Сумской - 56, Николаевской - 53, Луганской - 32, Хмельницкой - 11, Полтавской - 10, Винницкой и Житомирской - по 4, Кировоградской - 3, Черкасской - 1.
В то же время, убытки понесли 2302 объекта культурной инфраструктуры. Из них 436 - уничтожены (18,6%).
Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.
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Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения (48,6% от общего количества).
Отмечается, что инвентаризация и точный учет поврежденных и разрушенных культовых памятников и объектов исторического наследия пока невозможен из-за почти полной оккупации территории Луганской области, и значительных территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
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Напомним
По данным представительства Президента Украины в АР Крым, за годы оккупации более 200 памятников археологии были значительно повреждены или уничтожены на аннексированном полуострове.
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