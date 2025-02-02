В Одессе 19 памятников архитектуры повреждены в результате ракетного удара 31 января
Киев • УНН
В Одессе в результате ракетного удара 31 января повреждены 19 памятников архитектуры различной степени. В город ожидается прибытие миссии UNESCO для оценки ущерба историческому центру.
В результате ракетной атаки в пятницу, 31 января, в Одессе повреждены 19 памятников архитектуры, в связи с этим в город должна прибыть миссия UNESCO. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, пишет УНН.
Только что наши специалисты закончили обследование всех поврежденных памятников архитектуры в историческом центре города. Всего 19 памятников архитектуры получили повреждения различной степени,
Труханов подчеркнул: "Имеем уже реакцию от UNESCO, и ждем в ближайшее время миссию в Одессе".
Напомним
Как ранее писал УНН в результате ракетной атаки рф повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, включая отель "Бристоль". Среди пострадавших объектов - филармония и музеи, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, который повредил культурные здания под охраной организации. Планируется направить специальную миссию в Украину для документации повреждений и определения мер реагирования.