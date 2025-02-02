В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня

У результаті ракетної атаки в п'ятницю, 31 січня, в Одесі пошкоджено 19 памʼяток архітектури, у зв'язку з цим до міста має прибути місія UNESCO. Про це повідомив мер Генадій Труханов, пише УНН.

Щойно наші спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених памʼяток архітектури в історичному центрі міста. Усього 19 памʼяток архітектури отримали ушкодження різного ступеня, - йдеться у повідомленні.



Труханов наголосив: "Маємо вже реакцію від UNESCO, та чекаємо найближчим часом місію в Одесі".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль". Серед постраждалих об'єктів - філармонія та музеї, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО засудила ракетний обстріл історичного центру Одеси, який пошкодив культурні будівлі під охороною організації. Планується направити спеціальну місію в Україну для документації пошкоджень та визначення заходів реагування.