В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня
Київ • УНН
В Одесі внаслідок ракетного удару 31 січня пошкоджено 19 пам'яток архітектури різного ступеня. До міста очікується прибуття місії UNESCO для оцінки збитків історичному центру.
У результаті ракетної атаки в п'ятницю, 31 січня, в Одесі пошкоджено 19 памʼяток архітектури, у зв'язку з цим до міста має прибути місія UNESCO. Про це повідомив мер Генадій Труханов, пише УНН.
Щойно наші спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених памʼяток архітектури в історичному центрі міста. Усього 19 памʼяток архітектури отримали ушкодження різного ступеня,
Труханов наголосив: "Маємо вже реакцію від UNESCO, та чекаємо найближчим часом місію в Одесі".
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено близько 15 історичних будівель в центрі Одеси, включаючи готель "Брістоль". Серед постраждалих об'єктів - філармонія та музеї, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО засудила ракетний обстріл історичного центру Одеси, який пошкодив культурні будівлі під охороною організації. Планується направити спеціальну місію в Україну для документації пошкоджень та визначення заходів реагування.