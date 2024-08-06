Международная организация ЮНЕСКО будет оказывать Украине поддержку в проведении археологических исследований на территориях, пострадавших в результате разрушения россиянами плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 5 августа в МКИП состоялась встреча представителей Министерства культуры и информационной политики Украины, бюро ЮНЕСКО в Украине, Института археологии Украины и Национального заповедника "Хортица". Партнеры обсудили проведение археологических исследований на территориях, пострадавших после одной из крупнейших техногенных катастроф Европы - уничтожение россиянами плотины Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня 2023 года.

Ситуация по исследованиям этих территорий осложнена из-за временной оккупации части Херсонщины и ее постоянных обстрелов врагом. Несмотря на это украинские археологи вместе с военными и органами власти всех уровней делают все возможное, чтобы спасти уцелевшие артефакты, - говорится в сообщении.

Институт археологии НАН одним из приоритетов работы утвердил проведение мониторинговых работ на территориях, пострадавших в результате российского вторжения и уже исследовал 836 археологических памятников.

В общем обследована площадь 6667,08 кв. м. Среди них: Киев и Киевская область - 2381,59 кв. м; Черниговская область - 876,49 кв. м; Сумская область - 205 кв. м, Николаевская область - 3204 кв. м.

Ответственным за реализацию этого проекта мы определим Национальный заповедник "Хортица", который находится рядом с объектами и уже имеет определенную историю участия в проекте. На месте легче решать все оперативные вопросы, - рассказал временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Глава МКИП поручил проработать предложения по определению Национального заповедника "Хортица" и поставил задачу актуализировать вопрос создания специальных подразделений Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел, которые бы помогали археологам осуществлять работы на соответствующих территориях, защищая их от ограбления.

Кроме того, Карандеев поручил изучить безопасность возможность провести исследования на территории Днепровско-Бугского лимана.

Есть сейчас два направления, которые требуют неотложных действий. Первое - более стратегическое. Оно касается создания подразделений в ВСУ и МВД, которые будут помогать проводить исследования территории Каховского водохранилища. Второе направление - более конкретное и практическое. Мы должны получить до начала осеннего сезона отчетность о состоянии археологии, поврежденной в результате уничтожения Каховской ГЭС, - рассказала заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь.

МКИП должен получить четкий план выездов на те территории, где возможно проводить исследования, учитывая ситуацию с безопасностью, отметила она.

Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку, в частности относительно того, чтобы способствовать сотрудничеству между органами власти и различными организациями, также поддерживать этот процесс логистически и организационно, - отметила Глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

Сейчас ЮНЕСКО имеет доступ к спутниковым изображениям, и это поможет мониторить ситуацию на объектах на оккупированных территориях и может скоординировать археологические исследования, пояснила она. Кроме того, ЮНЕСКО готово провести тренинги по унифицированным формам фиксации преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей.

Директор Института археологии НАН Украины Виктор Чабай отметил, что сейчас важно предотвратить ограбление территорий, которые стали доступными после уничтожения россиянами дамбы Каховской ГЭС, насколько это возможно по соображениям безопасности. В МКИП напомнили, что плотины - это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией.

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