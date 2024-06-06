Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Киев • УНН
Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.
Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил рф Олега Макаревича, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, этот военачальник - Олег Макаревич - отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.
В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области.
Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно – нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.
По материалам СБУ Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы
Досудебное расследование продолжается. В СБУ отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.
Напомним
6 июня 2023 года российская армия совершила подрыв Каховской ГЭС.
Как сообщили в Укргидроэнерго, Каховская ГЭС из-за вражеского подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"Эксклюзив
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер
SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy
Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”
Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ
Популярные
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии
Мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, собрались во французской Нормандии, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников во время Второй мировой войны.
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур
По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов, гражданских обозревателей и блогеров из оккупированного Крыма за освещение нарушений прав человека и свободы слова.
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер
Министерстве финансов Украины активно регулирует законодательство Украины к стандартам ЕС, чтобы ускорить процесс вступления страны в Европейский Союз.
SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy
SpaceX запустила ракету Starship и впервые вернула ее, совершив контролируемое падение в океан.
Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”
Российские оккупанты на Херсонщине готовят "судебных приставов" для применения своих репрессивных мер. Набор стартует в июне и уже сразу “студенты” пойдут на практику.
Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине
Министр финансов Украины встретился с президентом ЕБРР, чтобы обсудить приоритеты банка в Украине, в частности в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы дальнейшего сотрудничества.
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ
По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.