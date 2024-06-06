Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил рф Олега Макаревича, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, этот военачальник - Олег Макаревич - отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области.

Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно – нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

По материалам СБУ Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. В СБУ отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.

Напомним

6 июня 2023 года российская армия совершила подрыв Каховской ГЭС.

Как сообщили в Укргидроэнерго, Каховская ГЭС из-за вражеского подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.