Наказав підірвати Каховську ГЕС: російському генералу повідомили про підозру
Київ • УНН
Російський генерал-полковник Олег Макаревич, командувач групою військ "Дніпро", віддав наказ про вибух Каховської гідроелектростанції 5-6 червня 2023 року, що призвело до руйнування критично важливої інфраструктури, загибелі людей, затоплення населених пунктів, перебоїв з водопостачанням та загрози Запорізькій атомній електростанції.
Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" збройних сил рф Олега Макаревича, який наказав підірвати Каховську ГЕС, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, цей воєначальник - Олег Макаревич - віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.
Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.
Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.
За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі
Досудове розслідування триває. У СБУ зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України.
Нагадаємо
6 червня 2023 року російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
Як повідомили в Укргідроенерго, Каховська ГЕС через ворожий підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.