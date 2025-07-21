Україна запровадить посаду посла при ЮНЕСКО через атаки рф на культурну спадщину
Київ • УНН
Україна вперше запровадить посаду посла при ЮНЕСКО. Це рішення ухвалено у відповідь на удари Росії по об'єктах культурної спадщини, що вимагає посиленого захисту та відновлення.
В України вперше з'явиться посол при ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили через удари росії по об'єктах культурної спадщини. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН посилаючись на пресслужбу МЗС України.
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У відомстві зазначили, що введення посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО Сибіга анонсував під час зустрічі з українськими послами.
"Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відновлювати. Україна має бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО", - наголосив міністр.
Він також подякував ЮНЕСКО за підтримку України та допомогу у відновленні культурної спадщини.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, через атаки окупантів пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільших втрат зазнала інфраструктура у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.