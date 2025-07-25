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В Украину вернули старопечатную книгу с автографом митрополита Шептицкого

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Служба внешней разведки Украины вернула старопечатную книгу "Требник" 1844 года с автографом митрополита Андрея Шептицкого, которая считалась утраченной со времен Второй мировой войны. Книга была обнаружена за границей и передана в Министерство культуры.

В Украину вернули старопечатную книгу с автографом митрополита Шептицкого

Служба внешней разведки вернула в Украину уникальную культурную ценность - старопечатное издание "Требник" 1844 года с автографом митрополита Андрея Шептицкого. Этот экземпляр считался утраченным со времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в СВР Украины, передает УНН.

Детали

"Сотрудники Службы нашли и вернули в Украину редкое старопечатное издание - молитвенную книгу "Требник" 1844 года с маргиналией (автографом) митрополита Андрея Шептицкого - выдающегося религиозного и общественного деятеля ХХ века, лидера УГКЦ", - указали в СВР.

"На одном из полей книги сохранилась надпись: "Предложено во время канонической визитации 1902 года, дня 10 мая месяца в селе Костенов". Подпись: Андрей Шептицкий. Надпись свидетельствует, что книга использовалась во время канонической визитации в селе Костенов на Львовщине, которую возглавлял сам митрополит", - отметили в разведке.

Редкая богослужебная книга была обнаружена за границей в рамках специальной операции украинских разведчиков. Старопечатное издание уже передано в Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

"Согласно преданиям местной общины, книга исчезла во время ограбления храма в годы Второй мировой войны. Часть церковного архива тогда была утрачена или рассеяна. Судьба старопечатного издания с личной подписью митрополита долгое время оставалась неизвестной", - говорится в сообщении.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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