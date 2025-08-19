$41.260.08
В Україну повернули історичні раритети: рідкісні книги XIX – початку XX століття були вивезені під час Другої світової війни

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Вісім унікальних книг 1830–1906 років, вивезених під час Другої світової війни, повернулися до Києва з Німеччини. Вони передані до державних бібліотечних фондів для науковців і громадськості.

В Україну повернули історичні раритети: рідкісні книги XIX – початку XX століття були вивезені під час Другої світової війни

Вісім унікальних видань 1830–1906 років, вивезених під час Другої світової війни з українських бібліотек, повернулися з Німеччини до Києва.

Книги передано до державних бібліотечних фондів, де вони стануть доступними для науковців і громадськості, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.

19 серпня Міністерство закордонних справ України передало МКСК 8 друкованих видань, що вийшли у період 1830–1906 років у друкарнях Берліна, Лейпцига, Штутгарта та Мюнхена. Книги добровільно повернула громадянка Німеччини Барбара Брейзах Посольству України у ФРН. Цінні екземпляри в роки німецької окупації з України вивіз її батько. На титульному аркуші кожної книги є штамп бібліотеки, що вказує на заклад, де видання зберігалося, або печатка власника книги

- ідеться у дописі.

Раритетні видання передали до державних бібліотечних фондів - Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Книги будуть доступні для науковців, студентів і широкої громадськості, а також можуть бути використані у виставкових і дослідницьких проєктах. Подію назвали символічним кроком у відновленні історичної пам’яті та поверненні культурної спадщини України.  

Нагадаємо

Кабмін передав понад 8,8 млн гривень НАН України для продовження наукових робіт у 2025 році. Це стосується досліджень в галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки та інших.

Служба зовнішньої розвідки України повернула стародрук "Требник" 1844 року з автографом митрополита Андрея Шептицького, який вважався втраченим з часів Другої світової війни.

Знаменитий шеф-кухар Джеймі Олівер вилучає з продажу свою дитячу книгу "Billy and Epic Escape" після критики за стереотипізацію корінних австралійців.

Творець піратської бібліотеки "Флібуста", відомий як Stiver, ймовірно здійснив евтаназію.

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах07.03.25, 14:31 • 37401 перегляд

Альона Уткіна

Культура
Тарас Шевченко
Друга світова війна
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство закордонних справ України
Національна академія наук України
Штутгарт
Мюнхен
Лейпциг
Німеччина
Україна
Берлін
Запоріжжя
Київ