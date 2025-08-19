В Україну повернули історичні раритети: рідкісні книги XIX – початку XX століття були вивезені під час Другої світової війни
Київ • УНН
Вісім унікальних книг 1830–1906 років, вивезених під час Другої світової війни, повернулися до Києва з Німеччини. Вони передані до державних бібліотечних фондів для науковців і громадськості.
Книги передано до державних бібліотечних фондів, де вони стануть доступними для науковців і громадськості, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.
19 серпня Міністерство закордонних справ України передало МКСК 8 друкованих видань, що вийшли у період 1830–1906 років у друкарнях Берліна, Лейпцига, Штутгарта та Мюнхена. Книги добровільно повернула громадянка Німеччини Барбара Брейзах Посольству України у ФРН. Цінні екземпляри в роки німецької окупації з України вивіз її батько. На титульному аркуші кожної книги є штамп бібліотеки, що вказує на заклад, де видання зберігалося, або печатка власника книги
Раритетні видання передали до державних бібліотечних фондів - Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.
Книги будуть доступні для науковців, студентів і широкої громадськості, а також можуть бути використані у виставкових і дослідницьких проєктах. Подію назвали символічним кроком у відновленні історичної пам’яті та поверненні культурної спадщини України.
