У Німеччині помер засновник онлайн-бібліотеки "Флібуста"
Київ • УНН
Творець піратської бібліотеки "Флібуста", відомий як Stiver, ймовірно здійснив евтаназію. Він раніше повідомив про діагноз гліобластоми та оголосив про закриття сайту, але бібліотека продовжила роботу.
Повідомлення про те, що засновник "Флібусти", відомий під ніком Stiver, ймовірно, здійснив евтаназію, з'явилося на сайті бібліотеки. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало. Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію — для історії та щоб зупинити будь-які збори „на допомогу Стіверу,
Деталі
У вересні Stiver (його справжнє ім'я не відомо) розповів, що у нього знайшли гліобластому, та оголосив про закриття сайту. Згодом було оголошено, що бібліотека продовжить роботу.
Довідково
"Флібуста" — безкоштовна некомерційна піратська онлайн-бібліотека, яка була створена у 2009 році та надавала можливість безоплатно читати та завантажувати книги. Вона з'явилася, коли бібліотека "Лібрусек" ввела обмеження на вільний доступ до книг. Згідно з відкритими даними, творцем і власником бібліотеки є користувач з Німеччини Stiver. За останніми даними, на сайті зібрано понад 1 ТБ книжок, здебільшого російською мовою.
Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів21.10.24, 23:57 • 56642 перегляди