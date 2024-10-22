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У Німеччині помер засновник онлайн-бібліотеки "Флібуста"

Київ • УНН

 • 21498 перегляди

Творець піратської бібліотеки "Флібуста", відомий як Stiver, ймовірно здійснив евтаназію. Він раніше повідомив про діагноз гліобластоми та оголосив про закриття сайту, але бібліотека продовжила роботу.

У Німеччині помер засновник онлайн-бібліотеки "Флібуста"

Повідомлення про те, що засновник "Флібусти", відомий під ніком Stiver, ймовірно, здійснив евтаназію, з'явилося на сайті бібліотеки. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало. Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію — для історії та щоб зупинити будь-які збори „на допомогу Стіверу,

- йдеться у пості.

Деталі

У вересні Stiver (його справжнє ім'я не відомо) розповів, що у нього знайшли гліобластому, та оголосив про закриття сайту. Згодом було оголошено, що бібліотека продовжить роботу.

Довідково

"Флібуста" — безкоштовна некомерційна піратська онлайн-бібліотека, яка була створена у 2009 році та надавала можливість безоплатно читати та завантажувати книги. Вона з'явилася, коли бібліотека "Лібрусек" ввела обмеження на вільний доступ до книг. Згідно з відкритими даними, творцем і власником бібліотеки є користувач з Німеччини Stiver. За останніми даними, на сайті зібрано понад 1 ТБ книжок, здебільшого російською мовою.

Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів21.10.24, 23:57 • 56642 перегляди

Ольга Розгон

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