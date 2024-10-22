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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

В Германии умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 19:43  •  2269 просмотра

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Создатель пиратской библиотеки "Флибуста", известный как Stiver, вероятно совершил эвтаназию. Он ранее сообщил о диагнозе глиобластомы и объявил о закрытии сайта, но библиотека продолжила работу.

Сообщение о том, что основатель "Флибусты", известный под ником Stiver, вероятно, совершил эвтаназию, появилось на сайте библиотеки. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу",

- говорится в посте.

Детали

В сентябре Stiver (его настоящее имя не известно) рассказал, что у него нашли глиобластому, и объявил о закрытии сайта. Впоследствии было объявлено, что библиотека продолжит работу.

Справочно

"Флибуста" - бесплатная некоммерческая пиратская онлайн-библиотека, которая была создана в 2009 году и предоставляла возможность бесплатно читать и скачивать книги. Она появилась, когда библиотека "Либрусек" ввела ограничения на свободный доступ к книгам. Согласно открытым данным, создателем и владельцем библиотеки является пользователь из Германии Stiver. По последним данным, на сайте собрано более 1 ТБ книг, в основном на русском языке.

Сын основателя Playboy предлагает купить бренд за 100 млн долларов21 октября 2024, 20:57 • 55797 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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