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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сын основателя Playboy предлагает купить бренд за 100 млн долларов

Сын основателя Playboy предлагает купить бренд за 100 млн долларов

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 20:57  •  3079 просмотра

Купер Хефнер, сын основателя Playboy, предлагает купить бренд за 100 млн долларов. Он планирует стать генеральным директором компании, которая сейчас оценивается в 50 млн долларов, несмотря на предложения долгосрочных инвесторов в более 200 млн долларов.

Сын основателя Playboy предлагает купить бренд за 100 млн долларов. Об этом сообщает  The Wall Street Journal , передает УНН.

Детали

Младший сын основателя Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер отметил, что Playboy - это "великая американская компания и великий американский бренд", но его внешнее управление привело к значительным финансовым проблемам. В случае успешной сделки он намерен стать генеральным директором компании. Другие инвесторы, участвующие в этой сделке, пока не разглашаются.

Управление Playboy Group не прокомментировало предложение. Отметим, что в 2017 году Хью Хефнер умер, а его дети продали свою долю в компании. Выпуск печатной версии журнала был прекращен в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году Playboy Group провела расчет на биржу с оценкой в 2 млрд долларов, но с тех пор капитализация компании упала более чем на 90%, а сейчас она оценивается в 50 млн долларов. Несмотря на это, долгосрочные инвесторы предлагают за компанию более 200 млн долларов.

После объявления о предложении акции Playboy Group выросли почти на 20%. Если сделка состоится, Playboy Group продолжит управлять активами, однако под новым названием.

Playboy разорвал сотрудничество с порнозвездой из-за поддержки нападений ХАМАС10 октября 2023, 10:35 • 1214009 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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