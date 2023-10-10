Playboy разорвал сотрудничество с порнозвездой из-за поддержки нападений ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Playboy объявил о прекращении отношений с американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой через ее публикации в социальных сетях постов в поддержку нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
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Отмечается, что она написала несколько твитов, освещающих ужасный конфликт, шутя о "сионистском режиме апартеида, свергнутом партизанами в поддельных рубашках Gucci". Также в своих комментариях она прославляла нападения ХАМАСа на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей”.
Теперь на странице Халифы на веб-сайте отображается надпись "Не найдено", поскольку журнал для взрослых опубликовал заявление, подтверждающее, что он больше не создает контент для их платформы CENTERFOLD, к которой он присоединился в феврале 2022 года.
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