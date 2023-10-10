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Playboy розірвав співпрацю з порнозіркою через підтримку нападів ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Playboy оголосив про припинення відносин з американською порноакторкою ліванського походження Мією Халіфою через її публікації у соціальних мережах постів на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вона написала кілька твітів, висвітлюючи жахливий конфлікт, жартуючи про "сіоністський режим апартеїду, який повалено партизанами в підроблених сорочках Gucci". Також у своїх коментарях вона прославляла напади ХАМАСу на Ізраїль та вбивство безневинних чоловіків, жінок та дітей”.

Тепер на сторінці Халіфи на веб-сайті відображається напис "Не знайдено", оскільки журнал для дорослих опублікував заяву, яка підтверджує, що вона більше не створює контент для їхньої платформи CENTERFOLD, до якої приєдналася в лютому 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США відбулися сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини

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