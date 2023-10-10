Playboy розірвав співпрацю з порнозіркою через підтримку нападів ХАМАС

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Зазначається, що вона написала кілька твітів, висвітлюючи жахливий конфлікт, жартуючи про "сіоністський режим апартеїду, який повалено партизанами в підроблених сорочках Gucci". Також у своїх коментарях вона прославляла напади ХАМАСу на Ізраїль та вбивство безневинних чоловіків, жінок та дітей”.

Тепер на сторінці Халіфи на веб-сайті відображається напис "Не знайдено", оскільки журнал для дорослих опублікував заяву, яка підтверджує, що вона більше не створює контент для їхньої платформи CENTERFOLD, до якої приєдналася в лютому 2022 року.

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