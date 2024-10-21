Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів
Київ • УНН
Купер Хефнер, син засновника Playboy, пропонує купити бренд за 100 млн доларів. Він планує стати генеральним директором компанії, яка наразі оцінюється в 50 млн доларів, попри пропозиції довгострокових інвесторів у понад 200 млн доларів.
Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal , передає УНН.
Деталі
Молодший син засновника Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер зазначив, що Playboy - це "велика американська компанія і великий американський бренд", але його зовнішнє управління призвело до значних фінансових проблем. У разі успішної угоди він має намір стати генеральним директором компанії. Інші інвестори, які беруть участь у цій угоді, поки що не розголошуються.
Управління Playboy Group не прокоментувало пропозицію. Зазначимо, що в 2017 році Хью Хефнер помер, а його діти продали свою частку в компанії. Випуск друкованої версії журналу було припинено в 2020 році через пандемію COVID-19.
У 2021 році Playboy Group провела розрахунок на біржу з оцінкою в 2 млрд доларів, але з тих пір капіталізація компанії впала на понад 90%, а наразі вона оцінюється в 50 млн доларів. Попри це, довгострокові інвестори пропонують за компанію понад 200 млн доларів.
Після оголошення про пропозицію акції Playboy Group виросли на майже 20%. Якщо угода відбудеться, Playboy Group продовжить управляти активами, проте під новою назвою.
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