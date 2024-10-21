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Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 56642 перегляди

Купер Хефнер, син засновника Playboy, пропонує купити бренд за 100 млн доларів. Він планує стати генеральним директором компанії, яка наразі оцінюється в 50 млн доларів, попри пропозиції довгострокових інвесторів у понад 200 млн доларів.

Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів

Син засновника Playboy пропонує купити бренд за 100 млн доларів. Про це повідомляє  The Wall Street Journal , передає УНН.

Деталі

Молодший син засновника Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер зазначив, що Playboy - це "велика американська компанія і великий американський бренд", але його зовнішнє управління призвело до значних фінансових проблем. У разі успішної угоди він має намір стати генеральним директором компанії. Інші інвестори, які беруть участь у цій угоді, поки що не розголошуються.

Управління Playboy Group не прокоментувало пропозицію. Зазначимо, що в 2017 році Хью Хефнер помер, а його діти продали свою частку в компанії. Випуск друкованої версії журналу було припинено в 2020 році через пандемію COVID-19.

У 2021 році Playboy Group провела розрахунок на біржу з оцінкою в 2 млрд доларів, але з тих пір капіталізація компанії впала на понад 90%, а наразі вона оцінюється в 50 млн доларів. Попри це, довгострокові інвестори пропонують за компанію понад 200 млн доларів.

Після оголошення про пропозицію акції Playboy Group виросли на майже 20%. Якщо угода відбудеться, Playboy Group продовжить управляти активами, проте під новою назвою.

Playboy розірвав співпрацю з порнозіркою через підтримку нападів ХАМАС10.10.23, 13:35 • 1214111 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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